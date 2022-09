Lemondott egy fideszes államtitkár, fél éve még miniszter is volt Süli János

Süli János lemondott államtitkári posztjáról, derül ki a legutóbbi Magyar Közlönyből. A bejegyzés szerint Süli megbízatása a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál szeptember 5-i hatállyal, vagyis hétfőn szűnt meg – számolt be róla a HVG.

Süli az előző kormányban a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter volt, az aktuális kormányban Szijjártó Péter vette maga mellé, feladata továbbra is a paksi bővítés felett való bábáskodás maradt. Paks 2 azonban most már elsődlegesen a külügyminiszter felelőssége, aki többször is hangoztatta, hogy nem elégedett a projekt előrehaladásának tempójával.

Szijjártó igyekezett is felpörgetni a bővítést, rendszeresen azt kommunikálta a médiában, hogy végre elkezdtek haladni a dolgok. A Paks 2 végül augusztus 25-én megkapta a létesítési engedélyt az Országos Atomenergia Hivataltól.

Süli János villamosmérnök végzettségű politikus, élete nagy részét a paksi atomerőműben töltötte, 26 éves ottani pályafutása végén a cég vezérigazgatója volt. 2014-ben a Fidesz jelöltjét legyőzve Paks polgármestere lett, de 2017-ben felkérték, hogy lépjen be a kormányba a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterként.