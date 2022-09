Bayer Zsolt bejelentette: kiengedték a börtönből

Bayer Zsolt Facebook oldala az utóbbi időben meglehetősen csendes volt, az utolsó posztjában Andrzej Duda kijelentését kommentálta mely szerint az Európai Bizottság megszegte a megállapodást a helyreállítási tervről.

Ebben kitért arra, hogy Verhofstadt és a nyugat undorító, szar alak. Előtte pedig a szemét és aljas nyugati sajtót méltatta.

De most ünnepélyesen bejelentette, hogy közel egy hét után ismét itt van:

Zuckerberg kiengedett a börtönéből. Bayer Zsolt is back!

- jelentette ki.

Tehát az eltűnés mögött nem holmi nyaralás, pihenés, vagy kikapcsolódás állt, hanem a Facebook algoritmusa tiltotta le a publicistát.

Nem ez az első eset, Bayer már beszámolt arról, hogy követőit az oldalán figyelmeztetik arra, hogy Bayer Zsolt egy csúnya és gonosz ember.

Talán azért, mert kényelmetlen dolgokról beszél és ír, mint a bevándorlás kérdése, sorolhatnám még.

- fejtette ki véleményét ezzel kapcsolatban még 2021-ben, amikor ezt egy letiltás is megelőzte. Erről akkor Bohár Dániel saját Facebook oldalán úgy számolt be, hogy Bayer Zsoltot is leszedte Zuckerberg!

Egy napig nem posztolhat, mert elmondta a véleményé. Nehezített a pálya, de harcolni kell! Együtt nyerhetünk csak!

– adta hírül Bohár.