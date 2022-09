Öveket becsatolni, most jön a szabadesés: 2023-ban még durvább lesz az inflációs helyzet

Egyre magasabb, fél éven belül 20-22 százalék felett tetőző infláció, 2023-ban pedig még az ideinél is nagyobb drágulás várható.

Ugyanakkor, ha előbb-utóbb az Európai Unióval sikerül megállapodni, akkor azután fél éven belül az uniós pénzek is megérkezhetnek, és az is biztosnak tűnik, hogy a GDP-növekedés következtében év végére nagyot csökkenhet Magyarország GDP-arányos államadóssága – írja az Index.

Az ING Bank vezető elemzője szerint a forint év végére az euróhoz képest akár 380-385 forintos árfolyamig is erősödhet.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a forintárfolyamra leginkább a jogállamisági vita kimenetele hathat a közeljövőben. Véleménye szerint a forint nagyot erősödhet, ha megszületik az Európai Unió és a magyar kormány közötti megállapodás, de az árfolyam az energiaválság mértékétől is függ. Ha leáll a német, az osztrák és a francia ipar, akkor nagy bajban leszünk. Ha nem lesz Németországban ipari gyártás, akkor hiába akar itt például az Audi korlátozás nélkül gyártani, hiszen nem tudják a végtelenségig felhalmozni a készleteket. Tehát ebben az esetben itthon is leállna, csökkenne a termelés, ez pedig recesszióval is járna, ami forintgyengítő tényező.

