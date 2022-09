Zivatarlánccal, felhőszakadással érkezik ma egy hidegfront, videón a mozgása

Csütörtökön tetőzik a meleg, de délutántól egy meleg, nedves szállítószalag húzódik fölénk, mely a közeledő hidegfront előterében jó táptalajt biztosít a zivatarok kialakulásához – jelezte az Időkép.



Fotó: Pixabay

Kezdetben a középső tájakon, illetve délnyugaton és északon várhatók a hevesebb események, ekkor a zivatarokat felhőszakadás, apró szemű jégeső, viharos széllökések is kísérhetik.

A délután második felében a nyugati határ közelében robbanhat be a légkör, ahol akár zivatarlánc is kialakulhat.Ezek a viharok az esti órákban a középső és éjjelre a keleti tájakat is elérhetik.

Az Időkép animációt is készített a zivatarok várható mozgásáról:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarveszély miatt az egész ország területére elsőfokú (citromsárga) veszélyjelzést adott ki.

A felhőszakadások miatt szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az ország középső és keleti megyéiben.