Negyedmillió útlevelet gyártat le Törökországban a magyar állam titokban

Magyarországon erről nem volt hivatalos bejelentés.

MTI Fotó: Máthé Zoltán

"Megállapodásunk van Magyarországgal, idén mintegy 250 ezer magyar útlevél nyomtatására"

– közölte néhány napja Süleyman Soylo török belügyminiszter Ankarában. A hvg.hu azt írja, hogy bár a hírről egy török lap beszámolt, Magyarországon nem volt hivatalos bejelentés a 250 ezer útlevél gyártásának „kiszervezéséről”. A lapnak a külügy sem válaszolt arra, hogy miért nem.

A lap szerint egyébként az útlevelek gyártását jelenleg is folyamatosan és fennakadás nélkül, megfelelő kapacitással végzik Magyarországon.

A hvg.hu szerint a gyártó konzorcium is csak a sajtóból tudta meg, hogy egy török cég is végzi azt a munkát, amire leszerződtek, és amit el is látnak.