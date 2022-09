Jön a 18 fok itthon. Németországban 19 fok lesz a maximumhőmérséklet.

A kormánypártiak eleinte röhögtek a németeken, hogy spórolnak a fűtésen. Ehhez képest Németországban 19 fok lesz a maximumhőmérsélet, nálunk viszont ennél is hidegebb lesz az állami intézményekben, csak 18 fok Gulyás mostani bejelentése szerint. Ott is, itt is kivétel a kórházak és a bentlakásos szociális intézmények – írja a 444.hu.

Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Kormányinfót tart. Itt elhangzott, hogy a gázfogyasztás-korlátozást az állam magán kezdi: 25%-os fogyasztást csökkentést rendeltek el az állami intézményeknél és társaságoknál, kivéve a kórházakat és szociális intézményeket – közölte a Portfolio. Ez konkrétan azt fogja jelenteni, hogy az állami intézményekben nem lehet több 18 foknál.

A jelenlegi energetikai és gazdasági helyzetet értékelte a kormány, egész Európában rendkívül nehéz az energiaellátás helyzete, kezdte a tájékoztatót Gulyás. A szankciós politika nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hangoztatta újra a miniszter.

Gáznál ellátási problémák vannak, pillanatnyilag Magyarországot ez nem érinti, és árproblémák is vannak

– szögezte le.

Mivel a gázár emelkedett a legnagyobb mértékben, ezért amilyen gyorsan lehet, a gázfogyasztást kell csökkenteni.

A takarékoskodást saját magán kezdi: 25%-os gázcsökkentést írtunk elő az állami szerveknek és a gazdasági társaságoknak államiaknak, kivéve kórházak és szociális intézmények

- jelentette be Gulyás Gergely.

Ha ma kellene kifizetni az áram és a gáz számlát a teljes áron a lakosságnak, akkor az háztartásonként 180 ezer forint lenne havonta. Ma az átlagfogyasztásig 150 ezer forintos támogatást biztosít a magyar állam minden háztartásnak – ismertette. Azon vagyunk, hogy ezt fent tudjuk tartani, többek között az extraprofit adókkal.

Ennek ellenére mindenkit arra kérünk, hogy az árammal és gázzal az ésszerűség határáig takarékoskodjon

- mondta.

Mindenkinek jut fa

Mindenkit arra kérnek, hogy a gázzal és az árammal is óvatosan bánjon az észszerűség határain belül, hívta fel a figyelmet Gulyás. Az erdőgazdaságoknál közvetlenül is lehet a jövő héttől fát venni, tette hozzá, közzé fogják tenni hamarosan, hol lehet majd vásárolni, hatósági árat fognak megállapítani a különböző fatermékekre.

Tíz köbméter fát mindenkinek fognak tudni biztosítani a fűtésszezon kezdetéig az állami erdőgazdaságok

– jelezte. Ezen kívül egyébként szénprogramot is indítanak.

A távhőárak a lakossági fogyasztók számára nem fognak változni

A távhőárak nem fognak változni, minden korábbi ellentétes híresztelés ellenére

– mondta.

Ma 130 ezer mérőóra hiányzik a távhős lakásokból. Ezt pótoljuk, mindenhová önálló mérőórát szerelnek, ez a cél. Egy évben általábna 30 ezer órát tudnak szerelni, ezt szeretnék gyorsítani.

28 fillérrel a távhőfilléreket megemeljük, de ezt is az ipari fogyasztók fizetik. Ebből finanszírozzák az óratelepítést.