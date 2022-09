Zsebbe markoló bejelentéseket tett ma a kormány: akciós tűzifa minden családnak, barnaszénprogram, távhő

A kormány 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő az állami szerveknél és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Ez azt jelenti, hogy a fűtési szezonban 18 fok lesz az állami intézményekben.



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a kormány magán kezdi a takarékoskodást, amely azonban nem érinti a kórházakat és a bentlakásos szociális intézményeket.

Brüsszel...

Elmondta, a következő kormányülésig minden miniszternek a saját területén meg kell hoznia az ehhez szükséges intézkedéseket. A miniszter értékelése szerint egész Európában rendkívül nehéz az energiaellátási helyzet, és az energiaárak emelkedése miatt gazdasági válsághelyzet alakult ki.

Ebből az is egyértelmű, hogy a szankciós politika nem váltotta be a reményeket: az energiaárak az egekbe szöktek, Oroszország extraprofitra tett szert, a megnövekedett energiaárak következménye pedig az energiaválság

- mondta.

Hozzátette: gázellátási és gázár problémák vannak, a gázellátási problémák azonban nem érintik Magyarországot.

Úgy összegzett, mivel a gázár emelkedett a legnagyobb mértékben, egyértelmű cél a lakosságnak és a vállalatoknak, hogy amilyen gyorsan lehet, csökkentsék a gázfogyasztást.

Gulyás Gergely azt mondta, a lakossági szférában legnagyobb támogatási program Európában Magyarországon van.

Ha ma kellene kifizetni az átlagfogyasztásig az áram- és a gázszámlát, akkor az egy magyar háztartásnak havonta összesen 180 ezer forint lenne, ehhez képest a kettőért együtt mintegy 25 ezer forintot kell fizetni

- részletezte.

Közölte, 150 ezer forintnál nagyobb a támogatás, amit ma átlagfogyasztásig egy háztartásnak biztosít a kormány havonta.

Jelezte, azon vannak, hogy ezt a programot fenn tudják tartani, ehhez minden intézkedést megtettek az extraprofitadókkal. Ennek ellenére mindenkit arra kérnek, hogy az észszerűség keretein belül a gázzal és az árammal óvatosan bánjon – tette hozzá.

Tűzifa- és barnaszénprogram indul

Beszámolt arról is, hogy a kormány tűzifa- és barnaszénprogramot hirdet a gáz kiváltása érdekében.

Jövő héttől az erdőgazdaságoknál is lehet tűzifát venni, minden fatermékre – fajtánként eltérő – hatósági árat fog megállapítani a kormány

- közölte.

A miniszter azt mondta, az erdőgazdaságok mindenkinek tudnak biztosítani tíz köbméter fát, ami egy háztartás téli fűtésére elegendő. Ezt a fát azonnal vagy ha nem, akkor a fűtési szezon kezdetéig biztosítják a társaságok – jegyezte meg.

Szólt arról is, hogy szénprogramot is indítanak, ezért a barnaszénre is állami elővásárlási jogot biztosítottak. 50 ezerről akár 280 ezer tonnára is emelhető a kitermelés külszíni, felszíni fejtés esetén. Az ehhez szükséges lépéseket a következő napokban a kormány megteszi – közölte.

Gulyás Gergely közölte, a vállalati szektorban komoly nehézségeket látnak, ezért az energiaintenzív kis- és közepes vállalkozásoknak támogatási programot dolgoz ki a kormány, ez mind a gázra, mind a villanyra ki fog terjedni.

Szerinte munkahelyvédelmi programra van szükség, azokat fenyegeti ugyanis a legnagyobb veszély. Kifejtette: a termelő szektorban, ahol az ellátási láncok egy-egy eleme rendkívül energiaigényes, fennáll az a veszély, hogy kiesnek azok a termelő cégek, amelyek nélkül az egész termelési lánc lehetetlenné válik és ez tömeges munkanélküliséget hozhatna magával.

Ezt megelőzendő a kormány olyan támogatási programot dolgoz ki, amely lehetővé teszi, hogy az ellátási láncok sértetlenül – a profit csökkenésével – folytatni tudják tevékenységüket

- közölte.

Megerősítette, a távhő ára a lakossági fogyasztóknak nem változik és emellett a kormány programot indít azért, hogy minden távhővel fűtő lakást mérőórával lássanak el. Ma 130-140 ezer lakásban nincs mérőóra, a jelenlegi kapacitásokkal 30 ezer órát lehet felszerelni évente, igyekeznek ezt gyorsítani, de ez így is egy 4-5 éves program lesz – mondta.

Küld végre pénzt az EU?

A tárcavezető közölte: három területen folynak tárgyalások az Európai Unióval, a kondicionalitási eljárásról, a helyreállítási alapról és a hétéves költségvetésről.

Az Európai Bizottság először a kondicionalitási eljárás lezárását szeretné, a kormány pedig alkalmazkodott ehhez

- tette hozzá.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: egyetértenek a bizottsággal abban, hogy az uniós pénzek hatékony és átlátható elköltése közös érdek, ezért minden olyan garanciát, amelyet ennek érdekében az EU kért, a kormány megadott, a bizottsággal minden szakmai kérdésben meg tudtak állapodni.

Gulyás Gergely reményeit fejezte ki, hogy a bizottság kedvező döntést hoz, és elmondta:

Varga Judit igazságügyi miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős államtitkár Brüsszelben tárgyal, és a héten Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is uniós biztosokkal folytat tárgyalásokat.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra kérte a "baloldal" (tehát Orbánnal nem feltétlenül egyetértő – a szerk.) európai parlamenti képviselőit, hogy fejezzék be azt a munkát, amellyel saját frakciójukban, az Európai Parlamentben és az Európai Unióban mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarország, a magyar pedagógusok, egészségügyi dolgozók ne juthassanak hozzá az országot megillető uniós forrásokhoz. Ha valaki a megbízatását a magyar választópolgároktól kapja, akkor az ő érdekükben kell eljárni – jelezte.

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormány döntött arról is, hogy új állampapír-stratégiára van szükség. Ezért az Államadósság Kezelő Központ egyes állampapírok hozamát megemeli, és új állampapírt is bocsátanak ki – ismertette. A tárcavezető hangsúlyozta: még szeptemberben megjelenik a piacon olyan állampapír, amelynek induló kamata eléri a 11 százalékot, ez ma a legkedvezőbb ajánlat, kedvezőbb, mint bármely kereskedelmi bank ajánlata.

10 köbméter hatósági áras tűzifa jár minden családnak

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva a tűzifa-programról elmondta: az a jövő hét csütörtökön indul és a fűtési szezon kezdetéig biztosan tart majd. Az erdőgazdaságokkal és az agrártárcával több alkalommal egyeztettek, utóbbi vállalta, hogy mindenki, akinek erre igénye van, 10 köbméter mennyiségig hozzá fog jutni tűzifához. Van bőven fa, ha további mennyiségre van szükség, lesz kapacitás további kitermelésre.

Számításaik szerint az előttünk álló télre Magyarországon biztosítható a távhőellátás, és az árak a lakosságnak változatlanok maradnak.

Kitért arra is, hogy lakossági fogyasztóként háromféleképpen lehet kérni a számlázást, valaki vagy az eddigi átalányt fizeti, vagy vállal egy új átalányt, azaz tudja tartani a rezsicsökkentett átlagfogyasztást, vagy havi diktálóként jelzi a fogyasztást.

Az MVM hibázott

Az MVM, illetve a szolgáltató jelleggörbe alapján számláz a havi diktálóknak, ezt azonban nem kommunikálta a cég kellőképpen. Az a félreértés keletkezhetett, hogy 12 egyenlő részre kell osztani a számlát havi diktálóként is

- közölte, hozzátéve: ezért elnézést kell kérni. Világos, egyértelmű kommunikációt várnak a cégtől – fogalmazott.

Az önkormányzatokkal tárgyalnak – jelezte a miniszter, hozzátéve a héten is találkozik Szita Károllyal, a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetőjével. Rámutatott: az elsődleges feladat, hogy mindenki saját maga próbáljon spórolni és kigazdálkodni a többletköltséget, az állam mindekivel tárgyal és akinek tud, segít.

A cél az, hogy bölcsődébe, óvodába, iskolába mindenki járjon, ne kelljen az intézményeket bezárni

- mondta. Kiemelte: az alapszolgáltatásokat mindenütt biztosítani kell, ha ilyen esetben kell beavatkozni, az állam meg fogja tenni. A kormány fellép, hogy az MVM mint állami cég adjon ajánlatot az önkormányzatoknak és az egyébként üzletileg indokolt garanciáknál kevesebbet kérjen – közölte.

Jelezte azt is, hogy az árstopokról a következő kormányülésen döntenek.

Egyelőre nem értik az uniós kezdeményezést a gázársapkáról, várják a részleteket, a kidolgozott javaslatot – közölte. Megjegyezte: Európa nem önfenntartó gázból, így nincs értelme árplafonról beszélni.

Kiemelte: ha holnap megszüntetnék az Oroszország szembeni szankcióknak legalább az energetikai részét, minden feleződne, közte az árak, az infláció. A bizottság nem ezt az utat választotta, hanem egy ezzel ellentétes utat. Ezzel Oroszországnak nem kárt, hanem "iszonyatos hasznot" okoznak – jegyezte meg.

Segíteni kell Ukrajnát

Nem látszik, Ukrajna hogyan tud majd egyszer saját lábra állni, amennyire lehet, segíteni kell, de egy idő után nem nagyon lesz olyan európai állam a szankció okozta károk miatt, aki segíteni tud, ami egészen tragikus helyzethez vezethet

- jelezte az ukrajnai helyzetet firtató felvetésre.

Pártok kampányokra külföldről nem kaphatnak pénzt, ez súlyos törvénysértés, ki kell vizsgálni, ami a hatóságokra tartozik – közölte egy másik kérdésre, amely a baloldal választási finanszírozására vonatkozott. Hozzátette: ha valaki külföldről kap pénzt, nem zárható ki, hogy egy idő után külföldi érdekeket képvisel majd. A vád súlyos, egy beismerő vallomás már van – utalt Márki-Zay Péter, ellenzéki miniszterelnök-jelölt szavaira. Az ellenzéki politikus érvelését, hogy mozgalomról van szó, ezért nem problémás, teljesen abszurdnak nevezte.

Amit az unió a bővítés ügyében Szerbiával tesz, nem más, minthogy elvegye a kedvét a csatlakozástól – mondta egy másik felvetésre, hangsúlyozva: a csatlakozás mindkét fél érdeke lenne.

Dugódíj, hajléktalanok, Horthy-szobor, Vodafone

A kormány a dugódíj bevezetését következetesen ellenzi, de az ellen nem tud tenni, hogy a Budapesten az elmúlt években bevezetett reformok odavezettek, hogy az az autó is parkol, amelyik közlekedik – mondta további kérdésre.

Hozzátette:

most mindenhol hatalmas dugók vannak, a közterületeket elárasztotta a szemét és mindenhol hajléktalanok vannak, ami Tarlós István főpolgármestersége idején nem volt jellemző.

A Mi Hazánk Horthy-szobor-avatását a Parlamentben Gulyás Gergely nyilvánvaló provokációnak tartja. "Ahelyett, hogy mély fejtegetésekbe mennék bele, javaslom Antall József ezzel kapcsolatos megszólalásait elolvasni, azzal én mindenben egyetértek" – jegyezte meg egy újságírói kérdésre.

A lengyel miniszterelnök V4-es együttműködésre tett kijelentéseiről a Miniszterelnökség vezetője azt mondta: a V4-nek minden közreműködő állam mindig haszonélvezője volt, de a motorja a magyar-lengyel együttműködés volt. Abban van egyet nem értés a két ország között, hogy Európának mit kellene tennie az ukrajnai háborúra adott szankciókban.

"Ha ezt az egyet nem értést el tudjuk fogadni, és az egyetértésekre helyezzük a hangsúlyt, akkor a V4-es együttműködés erősítésének nincs akadálya. Ez minden részes államnak érdeke"

- tette hozzá.

A műtrágyagyártás nehézségeit érintő kérdésre a miniszter azt mondta: az európai műtrágyagyártók szövetsége egyértelművé tette az iparág válságát. Az előállítás költségeinek 70 százalékát tesz ki a földgáz, és ameddig nem születnek olyan megoldások az EU-ban, amelyek valóban letörik annak árát, addig alternatív megoldásokhoz kell folyamodni. Ezzel az agrártárca foglalkozik.

A jövő évi költségvetésről azt mondta, a novemberi, decemberi gazdasági adatok fényében kell áttekinteni azt, és az sem zárható ki, hogy módosítani kell a büdzsét.

A támogatási programokról szólva Gulyás Gergely közölte, minden kisvállalkozásnak szeretnének segíteni, de a támogatások fókuszában elsősorban azok a vállalkozások vannak, amelyek energiaigényes iparágakban működnek, gyártóláncok részei, mint például az autógyártás, üvegipar.

Az otthonfelújítási támogatás december 31-e utáni hosszabbításáról még nincs döntés. A cél az, hogy a családtámogatási rendszert fenntartsa, megerősítse vagy új elemekkel bővítse a kormány – közölte.

A miniszter további kérdésre beszámolt arról is, hogy jól áll az ország a gáztartalékokban, a tárolók töltöttsége 65,4 százalékos. Ez azt jelenti – mondta –, hogy a jelenlegi ipari és lakossági fogasztással számolva a töltöttség 81 napra elegendő. Ez csak a lakossági fogyasztásra vetítve 175 fűtésigényes nap.

A Vodafone vételárának állami részére vonatkozó kérdésre azt mondta:

jelenleg a cégvizsgálat zajlik, az állam csak akkor vásárol, ha ez a vizsgálat alátámasztja a megállapodott értéket.

A tárcavezető közölte, hogy a pótlólagos nyugdíjemelés mértékéről szeptemberben dönt majd a kormány.

Magyar útlevelek Törökországban?

Gulyás Gergely álhírnek nevezte, hogy Törökországban készülnének magyar útlevelek. A kérdés fel sem merült soha – mondta. A miniszter arról is beszámolt: az Integritási Hatóság egy közbeszerzési ellenőrző hatóság lesz, amely az uniós közbeszerzéseknél ellenőrzési és felfüggesztési hatáskörökkel rendelkezik. Az Európai Bizottság kérte, de nem volt a kormány ellenére – tette hozzá. A Paksi Atomerőműre vonatkozó kérdésekre válaszolva jelezte: a cég vezetője irányítja majd a beruházással kapcsolatos munkákat. Reálisnak nevezte, hogy az érdemi építkezés jövő ősszel kezdődhet meg.

A kormányülésen szó volt a Mátrai Erőműről is, amely a döntések értelmében 2029-ig biztosan működik, miközben a zöld beruházásokat is folytatni kell – jelezte Gulyás Gergely. Közölte azt is, hogy a kormány állami cementgyárat szeretne létesíteni.

A végrehajtásokról azt mondta, az általános rend szerint tudják télen felfüggeszteni a kilakoltatásokat.

A miniszter ugyancsak kérdésre elmondta,

Magyarország olyan uniós szankciós listához járult hozzá, amelyen a sajtóban megjelent orosz üzletemberek neve rajta van.

Gulyás Gergely nem tartja kizártnak, hogy a nagy munkaadóknak is biztosítanak majd támogatást a rezsi miatt. Szólt arról is további felvetésre, hogy néhány napon belül bejelentik, hogy egy hatósági bizonyítvány kiállítása is elég lesz a többgenerációs családi házaknak, hogy igénybe vegyék a rezsikedvezményt.