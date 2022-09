A 83 millió forint kenőpénz átvételével gyanúsított volt államtitkár családtagjait is sújtja a vagyonzár, fia autóját például az utcáról szállították el – 24.hu.

A volt fideszes politikus ügyvédje szerint törvénytelen az intézkedés, hiszen ellenőrizhető, hogy Völner bankszámlájára korábban beérkezett parlamenti fizetése nem bűnös vagyon.

Bankszámlákat, részvényeket, ingatlanokat, autókat és céges üzletrészt is zár alá vett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala a korrupcióval meggyanúsított Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnál és családjánál – értesült a 24.hu.

Völner Pál elismerte a vagyonzár tényét. Közölte:

Történelemkönyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntettek meg, ítélet nélkül.

Mint mondta, családjának minden vagyona igazolt, legális jövedelemből származik, ám ezt nem vizsgálták. Elmondta azt is, családja vagyonzárral sújtott tagjai jogorvoslatot kértek, ahogyan ő is, mivel olyan vagyonelemekről is szó van, amelyek jóval a gyanúsításban szereplő elkövetési időszak előtt kerültek a tulajdonukba. Például a vele nem egy háztartásban élő fiának autóját is trélerrel szállították el. Hozzátette, érthetetlen, hogy az ügyben semmilyen módon nem érintett gyerekei miért nem használhatják az autójukat.