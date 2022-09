Az igazgatóhelyettes felmentése ellen tiltakoznak.

Hétfőn reggel fél 8 és 8 óra között fekete ruhába öltözve, élőlánccal veszik körül a miskolci Herman Ottó Gimnáziumot annak tanárai tiltakozásul az igazgatóhelyettes felmentése miatt. Az erről is szóló nyilatkozatot most a hivatalos közösségi oldalára is kitette az iskola.

