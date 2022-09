Több mint két éve nem mondhatnak fel a katonák, pedig sokan mennének a seregből

Még azokat sem engedik el, akiknek már lejárt a szerződése.

A 24.hu cikke szerint 2020 április eleje óta nem mondhatnak fel a katonák, még azokat sem engedik el a seregből, akiknek időközben lejárt a szerződésük.

A cikk szerint a leszerelést csak a parancsnok engedélyezheti, de szinte senkit sem engednek el a fluktuáció miatt.

A katonák közül sokan várták az idén júniust, akkor járt le a koronavírus-járvány miatt elrendelt egészségügyi veszélyhelyzet, ami addig megakadályozta az állomány tagjait abban, hogy szabadon kiléphessenek a seregből – mivel számukra (és a rendvédelmisek számára) a veszélyhelyzet felmondási tilalmat is jelentett.

Május végén azonban a kormánypárt a parlamenti kétharmadával élve az orosz-ukrán háborúra hivatkozva egy alaptörvény-módosítás keretében lehetővé tette, hogy ilyen esetben is elrendelhető legyen veszélyhelyzet, amit el is rendeltek az alkotmánymódosítás napján. Ráadásul most azt sem tudni, hogy ez a különleges jogrend meddig fog tartani, azaz meddig nem tudnak távozni a seregből azok, akik szeretnének.

Nem írható le szavakkal, mennyire csalódottak vagyunk. Nagyon sokan érezzük úgy, hogy váltani szeretnénk, de nem tudunk, ketrecbe vagyunk zárva

– mondta e la lapnak egy honvédségi középvezető név nélkül, akit nagyon frusztrál, hogy nem élhet az önrendelkezési jogával. Azon felvetésre, hogy év elején hathavi fegyverpénzt kaptak, azt válaszolta, hogy nagyon szívesen visszafizetné, és a fizetésemelésről is lemondana, ha hagynák távozni.

Képzelheti, hogy milyen lehet a morál a honvédelemnél, ahol akarata ellenére tartják ott az emberek egy részét

– tette hozzá, és azt is elmesélte, hogy hiába kérte a leszerelését, a parancsnoka különösebb indoklás nélkül megtagadta tőle a lehetőséget.

"A honvédségnél a felmondási tilalom lassan már két és fél éve, 2020 áprilisától tart,mert egy akkor hozott kormányrendelet megtiltotta (amit nem sokkal később, az akkori veszélyhelyzet megszűnése miatt törvényben is megerősítettek), hogy különleges jogrendben a hivatalos állomány tagjai lemondjanak a szolgálati jogviszonyukról, a szerződéses állomány tagjainak pedig hiába járt le a szerződésük, maradniuk kell, csak közös megegyezéssel távozhatnak. A közös megegyezés pedig azt jelenti, hogy az állományparancsnoknak hozzá kell járulnia a távozáshoz, a főtisztek esetén pedig a vezérkari főnöknek kell engedélyezni a kilépést"

- olvasható a cikkben.

A lapnak nyilatkozó honvédségi középvezető szerint a leszerelés nem engedélyezése a fluktuáció megállítása miatt lett bevezetve, emiatt nagy a politikai nyomás a parancsnokokon, hogy csak nagyon indokolt esetben (begeg hozzátartozó ápolása) engedjék a leszerelést.

A cikk szerint a katonák a túlterheltség és az alacsony bérezés miatt hagynák ott a sereget, mert a veszélyhelyzetben a szolgálatteljesítési kötelezettségi időt is megnövelték heti 40-ről közel 60-ra.

"Tavaly év végén, amikor a koronavírus-járvány miatt akkor már másfél éve tartó felmondási tilalom apropóján beszámoltunk a helyzetről, Szenes Zoltán korábbi vezérkari főnök azt mondta nekünk, érdemes lenne az érintetteknek az Alkotmánybírósághoz fordulniuk azzal kapcsolatban, hogy meddig korlátozhatók az egyén jogai. Az érintett katonák azt mondták nekünk, hogy fontolgatták az alkotmánybírósági eljárás megindítását, de túlságosan kormányközelinek tartják a taláros testületet ahhoz, hogy számukra kedvező döntést hozzon, ezért inkább a nyilvánosságban bíznak"

- áll a cikkben.

A lap megkereste a Honvédelmi Minisztériumot az üggyel kapcsolatban, hogy indokolják meg a két és fél éves leszerelési tilalmat, hány esetben tették lehetővé a leszerelést mégis – ám több mint másfél hét alatt nem érkezett válasz a tárcától.

Felmondási tilalom az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozóknál is el volt rendelve a járvány miatt, ezt 2020 novemberében vezették be, és 2021 júniusában feloldották azt. 2021 novemberében ismételten bevezette a kormány, ez május végéig tartott, azóta a cikk szerint több száz rendőr és egészségügyis mondott fel.