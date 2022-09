Októberben és januárban fog jönni az igazi rezsi-armageddon

Több vállalatnak ugyanis ekkor fognak lejárni a még korábbi, alacsonyabb árakon megkötött szerződése, és ők akár 10-15-szörös árdrágulással találkozhatnak, amikor az új szerződseiket megkötik.

A G7.hu gazdasági szaklap cikke szerint a vállalatok nagy része jelenleg egy tavaly, vagy még korábban rögzített fix áron kapja az áramot és a gázt, így eddig még nem szembesültek az idei drasztikus drágulással.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Viszont most már senki nem tud árakat rögzíteni, mert mindenkinek a tőzsdei jegyzésekhez kötik a díjait, ami pedig a lap szerint azt jelenti, hogy az élő szerződések kifutása után négy-ötszörös, de akár 10-15-szörös költségnövekedést okoz majd az érintetteknek egyik pillanatról a másikra.

A lap egy céget hoz fel példaként, amely jelenleg még 18 forintért kap egy kilowattóra áramot, de a jelenlegi állás szerint januártól már 240 forintot kell érte fizetnie. A vállalati energiapiacon ugyanis a lakosságitól eltérően egy éves szerződések vannak, a gáz esetében október, a villamosenergiánál pedig január elsejei kezdettel kötik meg a szerződéseket, és egy aznap érvényes árat kapnak egy évre általában.

A G7.hu cikke szerint tavaly is már sok cég találkozott komoly drágulással, mert az árak emelkedése nem az orosz-ukrán háborúval kezdőtött (ahogy ezt a magyar kormány kommunikálja), hanem annak kitörése előtt jó fél évvel. A piaci fordulatban bízva ráadásul sok cég kivárt, emiatt ősszel komoly árrobbanás volt, 2021 októberében a gáz tőzsdei jegyzése forintban kifejezve nyolcszor, az áramé megközelítőleg ötször volt magasabb az egy évvel korábbi szintnél.

Most ősszel pedig még azok is négy-ötszörös drágulásra számíthatnak, akik már tavaly is drágán vásároltak. Akik pedig korábban nem egy évre, hanem hosszabb időre szerződtek, és most ősszel jár le a szerződésük, azok a tavalyi és idei árdrágulásokkal egyszerre fognak szembesülni.

A G7.hu-nak nyilatkozók kiemelték, hogy a kereskedők már nem kínálnak fix áras termékeket, ezért 2023-ra a vállalkozások csak a tőzsdei árhoz kötötten tudnak áramot és gázt vásárolni – miközben jelenleg egy naon belül is 20-30 százalékot is mozdulhatnak a tőzsdei árak.

A lap szerint két dolog hozhat enyhülést ebben a krízisben: az egyik, ha az Európai Uniónak sikerül olyan intézkedéseket bevezetnie, amik le tudják szorítani a tőzsdei jegyzéseket. A másik, ha a korábbi jelentős lekötéssel rendelkező cégek elkezdenek bedőlni és emiatt kínálat szabadul fel a piacon.