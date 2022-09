"Teljes nonszensz" – A fideszes polgármester is felháborodott a gázárakon

A 444 számolt be róla, hogy Balassagyarmat városa kilenc másik várossal és egy budapesti kerülettel együtt versenyeztette nagyfogyasztói gázbeszerzését.

A nógrádi város esetében hat kulturális és szociális intézményt érintett a pályázat. Eddig 96,7 forintot fizettek köbméterenként, az új ajánlat szerint 1610,5 forint plusz áfát kéne fizetniük.

– derül ki a város polgármestere, Csách Gábor Facebook-posztjából, szerinte ez nagyságrendileg éves szinten bruttó 360 millió forintos többlettel számol.

Ha az együtt pályázó 11 település bármelyikében is a testület úgy dönt, hogy nem fogadják el az árat, akkor napi árakon kell beszerezniük majd a gázt és ez nagy fokú bizonytalanságot jelent

– írja Csách.

Balassagyarmaton ráadásul további 18 ún. kisfogyasztó intézmény (óvodák, bölcsőde, galériák, kiállítóhelyek, orvosi és védőnői rendelők, sportlétesítmények, műhelyek, strand) és további 13 önkormányzati ingatlan is van, amelyet továbbszámláznak.

Ezek esetében éves szinten 700 millió forintra rúgna az energiaköltség, amely a teljes iparűzési adó bevételét elvinné. Ez a polgármester szerint „teljes nonszensz”.

Ezért elengedhetetlen lesz 30%-osra tervezett takarékoskodásunk mellet is a Kormány kompenzációja. Ez utóbbit őszintén remélem, hogy nem normatív módon, hanem amint korábban kértem, adóerőképesség szerint, differenciáltan fogják megítélni. Jómagam tudok több várost és falut is, amely gond nélkül gazdálkodja ki akár a köbméterenkénti nettó 3000 forintos gázárat is