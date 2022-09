Még marad a jó idő egy kicsit

Kedden 27 fok is lehet az országban, szerdán viszont akár 30 fok is lehet, ám az Északi-középhegység körzetében már esőre és záporokra lehet számítani, a Kisalföld térségében pedig zivatarok is lehetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd késő délutántól, kora estétől észak felől vastagabb felhőtömbök sodródnak fölénk. Csapadék nem valószínű. A délnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Késő este 10 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Kedd éjjel közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de helyenként lehetnek átmenetileg gyengébben felhős körzetek. Számottevő csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai-hőmérséklet általában 9 és 17 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre érzékeny részeken ennél hidegebb is lehet.

Szerdán délnyugaton fátyolfelhőkre számíthatunk szűrt napsütéssel, északkelet felé haladva viszont egyre vastagabb lesz a felhőzet, az Északi-középhegység tágabb környezetében már túlnyomóan borult idő várható. Az északi országrészben várható eső, zápor, a legtöbb csapadék Borsodban, az északi határszélen valószínű. Sokfelé megélénkül, a Dél-Dunántúlon meg is erősödik a déli, délnyugati szél. A csúcsérték általában 23 és 30 fok között várható, de a tartósan esős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A várható zivatarok miatt a meteorológiai szolgálat szerdára elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Győr-Moson-Sopron megyére.