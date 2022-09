Back to School hamburger: diákoknak és tanároknak jóárasít a Zing – Zsozeatya is beszállt a buliba

A Zing Back to School hamburger most minden diáknak és tanárnak csak 990 forint.

Amennyiben diák vagy, sőt még akkor is, ha tanár, előfordulhat, hogy nincs mindig tele a pénztárca.

Éppen ezért Zsozeatya minden érintett figyelmébe ajánlja a Zing legfrissebb hamburger ajánlatát, már csak azért is, mert a menühöz még ingyen Nber energydrink vagy Üccsi is jár.

- írta oldalán a Leet.hu.

A Zing Back to School hamburger most csak 990 forint azoknak, akik diák vagy pedagógusigazolvánnyal rendelkeznek. Ha a Back to School ajánlatot menüben kéri valaki, akkor nem csak egy adag sültkrumplit és szószt kap a hambi mellé, de egy ingyen Nber energydrinket vagy Üccsit is.

A Zing azt is elmondta, pontosan mire lesz szükségünk ahhoz, hogy igénybe tudjuk venni az akciót.

Tanárok pedagógusigazolvány felmutatásával, diákok pedig diákigazolvány felmutatásával tudják a Back to School burgerünket kedvezményes áron megkapni.

A diák/pedagógus igazolvánnyal rendelkezők számára a szimpla húsos változat 990 forint, dupla hússal 1490 forint. Igazolvány nélkül a szimpla húsos 1250 forint, a dupla 1750.

A Back to Shool ajánlat szeptember 1-jén indult, és egészen a készlet erejéig, illetve szeptember 30-ig tart.