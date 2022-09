Gundel Takács Gábor belefáradt a közéleti témákba: "Nem tudjuk megbeszélni egymással a dolgainkat"

Teljesen kikészült a műsorvezető.

A Szemléleknek adott interjút az ismert sportriporter, aki arról is beszélt, hogy belefáradt abba, hogy itthon az emberek nem tudnak párbeszédet folytatni egymással.

MTVA Fotó: Zih Zsolt

A műsorvezető szerint beszélgetni csak akkor lehet, ha a másik is akar, de az emberek többsége nem mer vagy nem akar megszólalni. Az interjú további fontos állításait a 444.hu foglalta össze:

- Az ATV-n futó Géniusz kvízműsor – aminek ő a műsorvezetője – adta vissza a hitét az országban, pedig eleinte azt hitte, hogy az nem lesz sikeres

- Nem tartja magát sem ellenzékinek, sem kormánypártinak, önmagukban vizsgálja a dolgokat, függetlenül attól, hogy ki mondta.

- Szerinte sokan nem tudják helyén kezelni a liberalizmust és a demokráciát, csak valami torz rikácsolás lesz belőle, hogy ehhez is jogom van, meg ahhoz is. Szabad csak az, aki a másik szabadságát is tiszteletben tartja.

- Nem akar politikus lenni, nem alkalmas a politikai gondolkodásra és kommunikációra

- Túl sok olyan ember van a politikában, akinek nincs lelkiismeretfurdalása.

- Mindig és minden társadalmi rendszerben volt és van hatalmi elit, aki irányítása alatt tartja a tömegeket. Ezzel lehet élni, és lehet visszaélni, de nem az a kérdés, hogy ez rossz-e.

- Nem érzi úgy, hogy meghaladja a kort, amiben él, nála sokkal okosabb emberek sem haladják meg. Csak sokat gondolkodik, olvas és sokféle embert meghallgat.

- A hatalmat a gazdasághoz hasonlóan optimalizálni kéne, nem maximalizálni.

- Nem tart attól, hogy megkeresik a köztévétől.