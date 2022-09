Nyakunkon az október, eltörli-e a kormány az üzemanyagra kiszabott ársapkát?

Augusztus végén beszélt arról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az eredeti terveknek megfelelően október 1-ig érvényben marad az üzemanyagok hatósági ára, az esetleges hosszabbításról pedig 1-2 héttel a lejárati dátum előtt hoznak majd döntést – idézi a 444.hu.

Fotó: 123RF.com

Ez egyre aktuálisabb, a kormány döntését viszont egyelőre legfeljebb csak sejteni lehet. Az viszont biztos, hogy a piaci szereplőknek már nagyon elegük van a 480 forintos limitből, miközben a lakosság valósággal "fürdik" a hatósági áras üzemanyagban.

"Az elmúlt tíz hónapban az intézkedés elérte a célját, ezért nincs más alternatíva, mindenképpen a teljes kivezetése szükséges"

- mondta a lapnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Több érvet is felsorolt: a veszteségeket már nem lehet finanszírozni, az ágazatnak komoly károkat okozott, hazai és regionális ellátási problémák is mutatkoznak, ezért a túlfogyasztást mérsékelni kell. A szövetségnek amúgy a legnagyobb olajvállalatok, így a Mol, az OMV és a Shell is a tagjai.

Üzemanyagból valóban soha nem látott mennyiség fogy: a KSH számai szerint az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene júliusban 27,6 százalékkal nagyobb volt, mint egy évvel korábban. A piaci ár pedig garantáltan visszafogná a keresletet. A holtankoljak.hu adatai szerint péntektől ugyan tovább csökken a benzin és a gázolaj ára, de a 480 forintos hatósági árak mellett az alábbi piaci árakon lehet majd tankolni:

95-ös benzin: 634,9 Ft/liter

Gázolaj: 752,9 Ft/liter

Ez a benzin esetében 33, míg a dízel esetében 56 százalékos drágulást jelentene. A megkérdezett makrogazdasági elemző szerint a piaci ár bevezetése 2,5 százalékkal dobná meg az inflációt.

"Azok a körülmények, amik a hatósági ár bevezetését indokolták, most is megvannak, sőt rosszabbak lettek"

- mondta lapnak Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

Hogy mik ezek az okok, arról a 444.hu oldalán olvashatnak.