Ismét kegyetlenül lejáratták Putyint – videó

Erdogan után most a kirgiz elnök váratta meg Vlagyimir Putyint. Az orosz elnök a nagyjából húsz másodpercnyi várakozás közben lapokat pakolgatott az asztalra, majd mosolyogva köszöntötte a kirgiz elnököt – írja a 444.hu.

A találkozóra a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Üzbegisztánban került sor, ahol Putyin többek között megköszönte Kínának, amiért olyan kiegyensúlyozottan viszonyul az Ukrajnai konfliktus kérdéséhez.

Putin was publicly humiliated again.

Previously Kremlin head used to make world leaders wait for him.

Now president of Kyrgyzstan allows himself to be late for a meeting with Putin. pic.twitter.com/Pcn6azv3nm