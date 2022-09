Volt külügyminiszter: Az Orbán-kormány mindenképpen vesztésre áll

Az Európai Parlament jogállamisági jelentését és az arról szóló hivatalos reakciókat Balázs Péter professzor a Hírklikknek.



Balázs Péter ügyvezető külügyminiszter beszél a tárca nyilvános állománygyűlésén, ahol összefoglalta hivatali pályafutása alatt elvégzett feladatokat, az elmúlt év fontosabb külpolitikai eseményeit, és kitekintést adott a magyar külpolitika területén jelentkező új kihívásokra. MTI Fotó: Földi Imre

Az Európai Parlament képviselőinek erős többsége szerint Magyarország nem tekinthető teljes mértékben demokráciának. A jogállamisági jelentést 433 szavazattal, 123 ellenszavazat és 28 tartózkodás mellett fogadták el.

2013-ban az Orbán-kormányt elítélő Tavares-jelentést a képviselők mintegy 52 százaléka szavazta meg, a 2018-as Sargentini-jelentést pedig hozzávetőleg 64 százalék, addig most már több mint 73 százalék voksolt igennel.

Orbán Viktor pénteki belgrádi látogatásán úgy kommentálta a történteket, hogy „először még azt hittük, ennek van jelentősége, de most már csak viccnek tekintjük". Hozzátette, unalmas viccnek tartja, hogy ismét elítélték Magyarországot.

Ez egy egészen különös reakció, hiszen az unió egyik tagállamának kormányfője egy nagyon nagy többséggel elfogadott, európai szintű határozatot minősít így

– reagált a miniszterelnök véleményére Balázs Péter.

A professzor úgy látja, nagy súlyú politikai állásfoglalásról van szó, amely nem döntés ugyan, de sokat nyom a latban. Felidézte, hogy az Európai Parlament hét pártcsaládja közül öt erőteljesen támogatta, csak a radikális szélsőjobboldali képviselők voltak ellene, őket viszont Orbán Viktor sima jobboldaliaknak nevezi.

A volt külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy a jelentés elkészítését sokoldalú tájékozódás előzte meg. Sokszor jártak Magyarországon, de támaszkodtak az itteni képviseletek, valamint a sajtó, sőt, még a vállalatok véleményére is. Ezer forrásból áll össze a kép, amely nagyon szomorú helyzetet mutat.

Olyat egyébként, amit mi a saját bőrünkön tapasztalunk. 12 év alatt felépült egy rendszer, amely már sajnos valóban nem jogállam

– fogalmazott Balázs Péter.

Hogy a jelentésben szereplő kemény kritikának milyen hatása lehet a magyar kormányra, az még kérdéses. Az biztos, hogy Orbánék Magyarországon a parlamenti többség birtokában mindent megtehetnek. Most azonban a jelek szerint még nem döntötték el, hogy szeretnének-e megfelelni az uniós követelményeknek, és megkapni a támogatásokat, vagy továbbra is ellenségnek állítják be az uniót és ehhez gyűjtik az érveket.

Jelenleg mindkét álláspont párhuzamosan fut és egy nagyon furcsa szauna-effektus látható: a forróból a jéghidegbe és a jéghidegből a forróba szaladgálnak, mert miközben miniszterek tárgyalnak Brüsszelben, Orbán lépten-nyomon szidja és gyalázza az uniót.

Az eddig tárgyaló Navracsics Tibor mellett bevetették Varga Judit igazságügyi minisztert is új szerepben, mint a béke angyalát, hogy megszerezzék az uniós pénzeket. Megpróbálják elhitetni, hogy ez a rendszer már nem az, amit 12 évig építettek, vagy ha emlékeztet is rá, holnapra már egészen más lesz.

Balázs Péter szerint az Európai Unió tagállamainak és a politikai pártjainak többsége megelégelte, hogy ellenőrizetlen csatornákon folynak szét az uniótól érkező források Magyarországon, miközben folyamatosan szidják a donort.

A kormány mindenképpen vesztésre áll

– fogalmazta meg a végső következtetést a professzor.

Ezt a politikát addig lehet csinálni, amíg a választók többségével el tudják hitetni, hogy nekik a zuhanórepülés, a romló életszínvonal is jó. Amíg az emberek hajlandók erre szavazni, mert a romló körülményeket megédesíti számukra egy hamis identitás-politika és boldogan elhiszik, hogy mi vagyunk a legderekabb nemzet, és egyedül nekünk van igazunk mindenkivel szemben.

Az elemzés további részletei a Hírklikk írásában olvashatóak.