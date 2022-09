Hadházy szerint az Orbán-kormánytól valódi korrupcióellenes hivatalt várni olyan, mint Al Caponétól maffiaellenes hivatalt remélni

A független képviselő meglepve látta az ellenzéki reakciókat az Európai Bizottság vasárnapi döntéséről, "amelyek valamiféle nagy sikerként mutatták be a magyar kormánytól elvárt intézkedéseket".



Úgy véli, egyedül Donáth Anna értékelte tárgyilagosan a döntést

Hadházy szerint sokat mond Navracsics nyilatkozata is

Leszögezte, "természetesen ez a kérdés nagyon fontos, az EGYIK legfontosabb kérdés az ország jövője szempontjából és sok elemzést igényel, most csak néhány gyors szempontot sorolnék fel".

- 3000 milliárd forint persze egyik oldalról nézve nagyon sok pénz, ha valaki ennyit idedobna az országnak, az nagyon sok mindent megoldana: például megemelhetné a vészesen alacsony devizatartalékokot, vagy stabilizálná kicsit a forint árfolyamát;

- másrészt viszont 3000 milliárd forint egyáltalán nem sok pénz, ha a teljes magyar GDP-hez hasonlítjuk, annak mindössze fél százaléka, és ez a mínusz sem egy év alatt, hanem több évre elosztva jelentkezne.

- A támogatások esetleges megvonásától nem is az abszolút összeg miatt kellene félnünk, hanem a pénzpiacok bizalmának végleges elvesztését hozhatná. A vasárnapi döntés jelentőségét jól mutatja a forint/euró árfolyam: a forint meg sem mozdult, sőt erősödött kicsit, mert a piacok jól tudják, hogy ez az összeg akkor sem fájna nagyon, ha

valóban elvonnák azt. A döntés pszichológiai üzenete pedig az, hogy a Bizottság nem mer hozzányúlni igazán a magyar autokráciához.

- A dolgok jelenlegi állása szerint nem is lesz elvonás, hiszen a vállalásokat minden további nélkül teljesítheti a Fidesz anélkül, hogy egy kicsit is zavarná őket valami a további kényelmes lopásban. A legérthetetlenebb, hogy – ha valóban így volt – hivatalosan fel sem merült a csatlakozás az Európai Ügyészséghez. Aki szerint ezt

kiváltja majd valamiféle, a fideszes többség által kinevezett vezetésű antikorrupciós hatóság (már a neve sem ez lesz), az vagy vak, vagy becsukja a szemét. Ha a Bizottság ezt komolyan gondolja, akkor még impotensebb, mint amit Orbán állít róla.

- A jelek szerint az EU-nak 12 év is kevés ahhoz, hogy rájöjjön: a parttalan jogászkodással mindig Orbán nyer. Mivel valódi vállalásokat nem tett, majd pár év múlva meg lehet lepődni, hogy jé, még a korrupció sem csökkent. A demokrácia pedig pláne nem állt helyre, igaz, azt nem is várhatta hivatalosan a bizottság a jogállami mechanizmustól, csak az EU-s pénzek védelmét. De ha akarta volna, egy kis akarattal megkövetelhette volna a konszenzusos közmédia vezetést vagy a bírói függetlenséget visszaállító intézkedéseket is, hiszen a hazug propaganda és az igazságszolgáltatás elfoglalása egyértelműen az EU-s pénzek ellopását (is) szolgálja.

- Végül -anélkül, hogy szerény személyem jelentőségét túl akarnám becsülni- hadd említsem meg: az EU egy olyan országnak tervez odaadni 12 ezer (vagy ha véletlenül tényleg lennének elvonások, 9 ezer) milliárdot, ahol egy egyéni körzetben megválasztott képviselő csak jeggyel, turistaként léphet be a parlamentbe.