Továbbra is marad a hűvös, csapadékos idő

Szerdán az ország keleti részén lehetnek záporok-zivatarok.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán a Dunántúlon felhőátvonulásokra és többórás napsütésre számíthatunk, keletebbre időszakosan jobban is összeállhatnak a felhők. Az esti órákban fátyolfelhőzet sodródik be északkelet felől. A Dunától keletre elszórtan lehetnek záporok, néhol zivatarok, máshol elvétve lehet csapadék. Az északnyugati, északi szél élénk, a Nyugat-Dunántúlon erős lesz, emellett zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

A meteorológiai szogálat 13 megyére adott ki zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést: Fejér, Tolna, Baranya, Pest (benne Budapesttel), Heves, Nógrád, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar.

Szerda éjjel általában fátyolfelhős lesz az ég, amely az Északi-középhegységben hajnalra megvastagodhat és az éjszaka második felében arrafelé előfordulhat egy-egy zápor. Hajnalra főként a keleti országrészben párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. Az északnyugati, északi szél többnyire mérséklet marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között valószínű. A derült, szélvédett részeken lesz a leghidegebb.

Csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk, hosszabb-rövidebb napsütéssel. A Dunántúlon néhol, máshol elszórtan valószínű záporeső. Egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi, északnyugati szél még több helyen megélénkül. A legmelegebb órákban 13, 18 fok várható.