A keresőoptimalizálás és a honlap egészsége

Azt mindnyájan tudjuk, hogy nekünk, embereknek és más élőlényeknek van egészségünk, ilyen jellegű mutatóink. Azonban mitől egészséges egy honlap? Ezt a kifejezést sokszor a technikai SEO (search engine optimization / technikai keresőoptimalizálás) kapcsán használjuk, amely elsősorban a weboldal használhatóságáról szól.

Ennek az is része, hogy a honlap látogatása zökkenőmentes legyen (attól kezdve, hogy "nem jön be" egy honlap, addig, hogy túl lassan tölt be, potenciális érdeklődőket és vásárlókat vesztesz) és nem mindenki tudja, de nemcsak az emberek látogatását kell érdekessé tennünk, hanem a keresőprogram (Magyarországon, sőt, Európában és az USA-ban is a: Google) algoritmusát is meg kell győzni arról, hogy egészséges honlapról van szó.

A Google először feltérképezi a honlapokat ahhoz, hogy rangsorolja őket. Egy Googlebot nevű algoritmus elmenti magát a webszájtot, vagyis annak teljes tartalmát. Ez a folyamat az indexelés, amely során a táblázatok, listák, képek is mentésre kerülnek.

Amikor pedig beírsz egy szót a Google keresőbe – például villanyszerelés Budapesten vagy használt Ford Miskolcon –, a Google rangsorolási algoritmusa meghatározza az indexben található oldalak sorrendjét (melyik a legrelevánsabb a keresőnek). Ha ez eddig nagyon egyszerűnek hangzik, akkor is hidd el, ez abszolút nem az. Itt rengeteg mindenre szükség van, hogy valóban releváns információk kerüljenek a felhasználóhoz. Ahhoz, hogy valóban megfelelő keresési eredményeket kapj, a Google sokféle információt gyűjt be a felhasználóktól – ez egyes esetekben rendkívül hasznos, máskor igen megosztó is lehet.

Ebben a cikkben elsősorban azok oldaláról igyekszünk erre a folyamatra nézni, akik saját weboldalukat szeretnék relevánssá tenni a potenciális ügyfelek számára. Ennek a módja a tágabb értelemben vett online marketing, amelynek egyik fő része a keresőoptimalizálás.

A keresőoptimalizálás azonban egy szintén igen tág fogalom: beletartozik a technikai és marketing értelemben vett kiváló weboldal készítés folyamata, a linképítés / linkmarketing, a technikai SEO és a tartalomépítés is. Mindent meg lehet próbálni egyedül is, de a 2 évente elvégzendő műszaki vizsgát sem úgy abszolváljuk a legtöbben, hogy nyitunk egy autószervizt, megtanuljuk az autó minden csínját-bínját és levizsgáztatjuk az autót, hanem hogy szakemberhez fordulunk.

Már a keresőoptimalizálás tudománya is külön szakmává nőtte ki magát, nem véletlenül. Teljes embert, érdeklődést, rengeteg szakirodalmat és folyamatos odafigyelést igényel, hogy valaki valóban jól átlássa a SEO világát és valóban egészségessé és sikeressé tegyen egy honlapot – amely egyenes út a sikerhez egy jó minőségű szolgáltatás vagy termék esetén.

