Hiába a havi egymilliós állami kiegészítés és a szakemberlakás? Nem találnak embert a pozícióra

Zalaegerszegen az egyik gyermekorvosi körzetben év eleje óta csak helyettesítéssel tudják megoldani az ellátást, amihez nehezen alkalmazkodnak a gyerekek. Most kormányzati támogatásból tenné vonzóbbá a gyermekorvosi praxis betöltését a zalaegerszegi önkormányzat.



Fotó: RTL

Egy éven át, havi egymillió forint plusz juttatást adnának az új gyermekorvosnak, aki betöltené a tavaly nyugdíjba vonult doktornő helyét.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere az RTL Híradójának arról beszélt

Megint megpróbálkozunk a pályázattal. Most is vannak érdeklődőink, nagyon remélem, hogy ezzel az állami kiegészítéssel már van annyira vonzó a zalaegerszegi praxis betöltése, hogy ha még esetleg szakemberlakást is tudunk hozzá adni – márpedig a közgyűlést ezt is támogatni fogja – akkor talán-talán meglesz..