Tanári szobákakból lopott a XIII. kerületi sorozatbetörő

A fővárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint sorozatjelleggel követett el lopásokat a XIII. kerületben; két tanári szobát is kiszemelt.

Fotó: pixabay.com

A rendelkezésre álló adatok alapján egy 32 éves férfi 2022 szeptemberében több lopást is elkövetett Budapest XIII. kerületében. Először 2022. szeptember 5-én a Mór utcából lopott el egy segédmotoros kerékpárt, aminek csomagtartójában különböző szerszámok is voltak. A kerületi rendőrök másnap megtalálták a motort, azt vissza is adták a tulajdonosnak, viszont a szerszámok már nem voltak benne.

C. László néhány nappal később egy XIII. kerületi iskola tanári szobájába surrant be, ahonnan egy pénztárcát, egy mobilt és egy bankkártyát vitt magával, utóbbival többször vásárolt is. A férfi pár nap múlva egy másik oktatási intézmény tanári szobáját szemelte ki: ezúttal több bankkártyát, mobiltelefont, valamint ékszert, pénzt és elektronikai eszközöket lopott. C. László ez alkalommal mintegy ötszázezer forint értékű kárt okozott, a lopott bankkártyákkal pedig több sikeres tranzakciót kezdeményezett. Ezt követően az elkövető 2022. szeptember 16-án a Kerekes utcából egy kerékpárt lopott.

Az angyalföldi nyomozók a bejelentéseket követően beazonosították a feltételezett elkövetőt, aki ellen körözést adtak ki; C. Lászlót végül 2022. szeptember 19-én elfogták. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága a férfit lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, mely során beismerő vallomást tett.

Címlapkép: pixabay.com