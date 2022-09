Záporos-zivataros idővel indul a hét

Kedden sem lesz jobb a helyzet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn előbb a Dunántúlon, majd délután a középső országrészben is vékonyabbá, szakadozottabbá válik a felhőzet, az északnyugati megyékben akár több órára is kisüthet a nap.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az előrejelzés szerint reggel, délelőtt egy többé-kevésbé összefüggő csapadékzóna halad kelet, északkelet felé: útját az eső, zápor mellett helyenként kísérheti zivatar. Ennek elvonulását követően egy átmeneti csapadékszünet következik, majd a késő délutáni, esti órákban újabb hullám érheti el a déli, délkeleti tájakat. Ekkor elsősorban ott lehetnek zivatarok, de néhány konvektív góc a nyugati, délnyugati megyék fölé is besodródhat. Az erősebb zivatarcellákat elsősorban intenzív csapadék (helyenként rövid idő alatt >10-20 milliméter) kísérheti, de kisebb eséllyel átmeneti erős, viharos széllökés (~ 50-70 km/h), illetve jégeső (< 1-2 cm) kis előfordulhat. Emiatt a meteorológiai szolgálat az egész országra elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a zivatarveszély miatt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Hétfő estétől a kevésbé felhős tájakon ismét erősen megnövekszik a felhőzet, nagy területen alacsonyszintű rétegfelhőzet, köd képződik. Eleinte az Alföld déli, délkeleti, valamint a Dunántúl nyugati, délnyugati részei fölé sodródhatnak be záporok, zivatarok, majd az éjszaka második felében a Dunántúlon már kissé nagyobb számban is kialakulhatnak ilyen csapadékgócok. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között valószínű, azonban az északi völgyekben ennél egy-két fokkal hidegebb is lehet.

Kedden időszakos vékonyodások, szakadozások mellett alapvetően felhős időre számíthatunk, és többfelé várható eső, zápor, zivatar. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a délnyugati, majd a Dunántúlon az északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 15, 21 fok között alakul. Keddre ugyancsak az egész országra elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat a zivatarveszély miatt.