Van olyan erdészet, ahol már dátumot sem tudnak mondani, mikor lesz tűzifa

Egyes helyeken pedig jó egy hónapot kell várni a tüzelőre.

Az ATV Híradójának anyaga szerint egyes erdészetekben már dátumot sem tudnak arra vonatkozóan mondani, hogy mikorra várható a hatósági áras tűzifa. Akadnak azonban olyan helyek is, ahol már várólistát vezettek be – olvasható az atv.hu cikkében.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Mint ismert, szeptemberben indult el a hatósági áras tűzifaprogram, amely lehetővé teszi a lakosság számára, hogy az állami erdőgazdaságoknál kitermelt tűzifát egységes áron lehessen megvásárolni – a részletek a hónap közepén derültek ki. Az egész programot azért indította a kormány, hogy valamiképp mérsékelni próbálja az általa bejelentett rezsi-áremeléseket, ám környezetvédk szerint nem a legjobb pont a fatüzelésre visszatérni.

A híradónak nyilatkozó Szeverányi Tamás erdőmérnök szerint az állami erdőgazdaságok munkáját az emberhiány is hátráltatja, de például a magántulajdonú erdőgazdaságoknál is már sorok alakultak ki, hiába drágább ott a tűzifa.

Mint mondta, ők sem tudnak azonnal fával szolgálni, náluk nagyjából egy hónap a várakozási idő a tüzelőre, de az állami erdészetekre ennél nagyobb nyomás nehezedik, köztük az emberhány, ami a fakitermelési kapacitásokat szűkíti. Hozzátette, mire a szakmát valaki kitanulja, az 2-3 év.

Az ATV Híradója több állami erdészethez tartozó értékesítési pontot is felkeresett: volt, ahol egy hónapot is kell várni a tüzelőre, de akár több hónapra is nyúlhat a várakozás, ha a négyméteres helyett egyméteres darabokhoz szeretne hozzájutni a vásárló.

Akadt olyan erdészet, ahol azonnal tudtak tűzifát adni, viszont például Tolna megyében már dátumot sem tudtak mondani, hogy mikor lesz tüzelőnek való fa náluk.

Ezutóbbit már Bencze János jobbikos országgyűlési képviselő állította az ATV Híradójának, aki szernt átgondolatlan a program, és egyeztetések sem voltak, pedig a szakmának lettek volna ötletei.

„Azt mondták, hogy le kellett volna először korlátozni a vásárolható mennyiséget, akár több lépcsőben. Tehát ne egyszerre 10 köbmétert, hanem mondjuk 3-3-3 köbméterenként megkapja az ember, úgy hogy mindenkinek jut fa”

– mondta el a Híradónak az ellenzéki politikus, és hozzátette: a köbméterárakba bele van építve a rákövetkező erdőtelepítés költsége is, a nyomot árak viszont hiányt okoznak, amit pedig a végén meg kell fizetni.