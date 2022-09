Szétszedik Orbánt és híveit egy nyilvánvaló hazugság miatt

A vakhit ellen persze nehéz küzdeni.



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Facebook-oldalán ismételte meg Orbán Viktor, hogy szerinte

az Oroszország elleni szankciókról a brüsszeli bürokraták és az európai elitek döntöttek.

Ezzel igyekszik alátámasztani a nemzeti konzultáció nevű pénzpocsklás létjogosultságát.

Arról viszont most is mélyen hallgatott, hogy a szankciókat ő és párttársai is megszavazták.

A miniszterelnök Facebook-posztja alatt a legalább kettőig számolni tudó kommentelők erre emlékeztetik is Orbánt és híveit, de kétséges, hogy a rajongók ezt valaha is képesek lesznek felfogni.