Ujhelyi levelet írt Orbán Viktornak, csak egyetlen kérdést tett fel neki

Az európai parlamenti képviselő szerint az elmúlt napok kormányzati megnyilatkozásai után minimális elvárás, hogy a kérdésre érdemi és megnyugtató választ adjon a miniszterelnök.



Fotó: Ujhelyi István EP-képviselő (MSZP-Párbeszéd) felszólal a 2021-27. évi ciklus EU-s forrásainak felhasználásáról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 22-én. MTI/Kovács Attila

Ujhelyi István közösségi oldalán számolt be arról, hogy a mai napon el is küldte Orbán Viktornak a dokumentumot, amit közösségi oldalán is megosztott.

Tisztelt Miniszterelnök úr! Az elmúlt napok eseményei és kormányzati megnyilatkozásai ismeretében kérem, hogy az alábbi kérdésre adjon érdemi és megnyugtató magyarázatot: Milyen megfontolásból szavazta meg Ön, illetve kormánya képviselője az Oroszországgal szemben eddig érvénybe léptetett összes európai szankciót?

- olvasható a levélben.