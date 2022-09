Márki-Zay összegyűjtötte és megírta Orbánnak, miről lehetne még a nemzeti konzultáción kikérni az emberek véleményét 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemzeti konzultációt indít a Fidesz az Oroszország elleni EU-s szankciókról. A hírre az ellenzék is reagált. A miniszterelnök kedden közösségi oldalán "dühöngött", ismét Brüsszelt ekézte és kelt ki az Oroszországot sújtó szankciók ellen, majd fotókat is posztolt. Most Márki-Zay Péter ötletelt a miniszterelnök bejegyzése alatt.



Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy kúriához 2022. szeptember 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Lenne még pár ötletem, miről lehetne kikérni az emberek véleményét a nemzeti konzultáció során

- írta Márki-Zay Péter a miniszterelnök bejegyzése alá, majd fel is sorolta, miről kellene kikérni az emberek véleményét.

- a rezsicsökkentés megszüntetéséről

- az energia és az alapvető élelmiszerek áfájának 5%-ra történő csökkenténtéséről

- KATA eltörléséről

- tanárok fizetésemeléséről

- autópálya díjak megemeléséről

- a miniszterelnök, miniszterek és államtitkárok fizetésemeléséről

- kaszinók extraprofit adójának bevezetéséről

Márki-Zay szerint, ha ezek is szerepelnek majd a konzultációs íven, akkor "valóban több millióan visszaküldik és nem kell a számokkal trükközni"!

Fotó: Facebook