Hadházy szerint egy Audi követte hétfőn, majd egy vírusmaszkos férfi provokálta

A független parlamenti képviselő hajmeresztő történetét nagyjából azzal kezdi, hogy elküldi a búsba Rogán Antal titkosszolgálatokért felelős minisztert.

Fotó: Facebook

- írta csütörtökön reggel Hadházy Ákos független parlamenti képviselő, korrupcióvadász politikus.

Így folytatta:

Ennyi volt a lényeg, de ha valakit érdekel leírom azért ennek a részben vicces, részben persze komoly ügynek a részleteit is. Elöljáróban el kell azt is mondanom, hogy – a tőlem megszokottal ellentétben – nem tudok MINDEN részletet bizonyítani. Mégis közzé kell tennem az alábbi furcsa történetet, mert jól jelzi, mi várható a következő időszakban.

Hadházy hétfőn azt vette észre, hogy bármerre ment autóval Szekszárdon, egy Audi Q3-as követte.

Szekszárdon azért nehéz ezt feltűnés nélkül csinálni. Először csak az tűnt fel, hogy egy szép drága autó végig jön utána azon a “titkos” , ésszerűtlenül ide-oda kanyargó úton, amit a kislánya kedvéért talàlt ki, hogy pár perccel lassabban érjenek az oviba.

- írta Hadházy

A megoldás másnap érkezett. Reggel Budapestre indult és az első útja egy McDonalds-ba vezetett – mivel egyelőre nincs irodája, a megbeszélései jó részét ilyesmi helyeken folytatja.

Mint a képviselő írja, nem mutatkozott be, csak egy korábban nála jelentkező informátor ügyére hivatkozott és annyit mondott, hogy másnap ezen a telefonon keresnék, hogy egy „időpontot és helyszínt egyeztessenek” egy újabb megbeszéléshez.

Hadházy megjegyezte: itt értette meg, mire fel kapta Szekszárdon a kíséretet. Az ugyanis csak aznap reggel dőlt el, hogy hol lesz a találkozója.

Azt az utolsó pillanatig senki nem tudta, még én sem, hogy a maszkos/telefonos ember is csak onnan tudhatta, ha követett. Aztán fel is hívtak a kis telefonon és egy köztéren zajló megbeszélést javasoltak. Abban maradtunk, hogy majd még jelentkeznek. Sajnos aztán – ahogy a kép is mutatja – “valahogy” eltörött a kis telefon, a találkozóból meg nem lesz semmi- üzenem Tóninak, lefújhatják az akciót.