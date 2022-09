Kormányinfó: a következő napokban jön az új nemzeti konzultáció

A kormány szerdai ülésén megtárgyalták a nemzeti konzultációs kezdeményezést és döntött annak elindításáról. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón elmondta: mindenki látja, hogy a háború miatt megnőttek az energiaárak.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Magyarország a legnagyobb a támogatást biztosítja a családok számára, ez átlagosan havonta 181 ezer forintot jelent. Brüsszel a szankciós politikát azzal az ígérettel erőltette rá a tagállamokra, hogy a szankciók jobban fognak fájni Oroszországnak mint nekünk.

A kormány úgy gondolja, hogy mivel az emberek bőrükön érzik ennek következményeit, ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elmondhassák véleményüket. Kiemelt fontosságú, hogy az elitek döntése helyett az emberek véleményét hallgassák meg a szankciókról.

A következő napokban nyilvánosságra hozzák a kérdéseket és a szokásos módon, papíron és online is kitölthető lesz a kérdőív.

Hosszabb téli szünet

A téli szünet hosszabb lesz az iskolákban, mint az elmúlt években megszokott volt: december 22-től január 8-ig fog tartani – ismertette a kormány döntését Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

Idén december 21-én kell utoljára iskolába menni és 2022. január 9-e lesz a szünetet követő első iskolai nap – közölte a miniszter, hozzátéve, ez a döntés is lehetővé teszi azt, hogy az energiával spóroljanak.

Szentkirályai Alexandra kormányszóvivő hozzátette: az őszi szünet "rovására" hosszabbodik meg a téli szünet.

Gulyás Gergely azt is bejelentette: ugyanebben az időszakban kormányzati igazgatási szünetet is el fognak rendelni. Ezekben a napokban kötelezően szabadságot kell kivenniük a kormányzati igazgatásban dolgozóknak, így jelentős spórolásra van mód a közigazgatás területén is – tette hozzá.