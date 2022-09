Orbán: Brüsszel hazudott

Csaknem két hónappal ezelőtt adott utoljára interjúszerűen készült nyilatkozatot a miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli adásában.

Fotó: Facebook

Orbán Viktor július 29-én volt utoljára a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban – írja a Telex.

A péntek reggeli adásban a kormányfő a nemzeti konzultációról beszélt először. Több válságban kellett már átkormányoznia a kormánynak az országot, és ilyenkor a legjobb, ha be lehet vonni az embereket a döntésekbe. A migráció és a Covid is ilyen volt, és ilyen most az energiaválság is.

Azt mondták a kormányfő szerint Brüsszelben, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára, aztán kiterjesztették. Azt is mondták, hogy nem fog fájni az európai embereknek, aztán mégis súlyos válságot okozott.

Címlapkép: Facebook