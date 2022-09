Polgári engedetlenség miatt rúghattak ki négy tanárt a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból

Pálya Tamás, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára a 444.hu-nak mesélt arról, hogy éppen elkezdődött az órája, amikor az igazgató magához kérette.



Fotó (illusztráció): Pixabay

Ott volt a tankerület igazgatóhelyettese és még két személy. Azt mondták, nekik csak annyi a dolguk, hogy átadjanak egy levelet, nem kommentálhatják

– mesélte Palya Tamás a lapnak.

A levélben az állt:

rendkívül felmentéssel megszüntetik a munkaviszonyát.

A döntést azzal indokolták, hogy többször is részt vett polgári engedetlenségben a figyelmeztetések ellenére.

Palya szerint szeptember 9. óta három ilyen nap volt, mivel a tiltakozó tanárok heti egy-egy napot jelöltek ki az engedetlenségre. Elmondta a tankerület munkatársainak, hogy nem érzi korrektnek a dolgot, mert ezzel együtt hétvégén is dolgozott, kirándulást szervezett. „Azt mondtam nekik, én nyugodt szívvel nézek a tükörbe, remélem, önök is.” Semmit sem válaszoltak.

A felmentés értelmében hétfőtől nem is tarthat órát. Bíróságra fogja vinni az ügyet.

A lap cikkéből kiderül, rajta kívül több kölcseys tanárt is kirúgtak pénteken. Vélhetően köztük van a Tanítanék Mozgalomból ismert Törley Katalin is, aki akkor épp nem volt az iskolában, amikor az igazgató hívta. Emiatt a levelet nem kapta még kézhez, de nem hiszi, hogy más szerepelne benne, hiszen ő is részt vett az engedetlenségben.

Törley négy kollégájáról tud, akik biztosan megkapták már a felmondásukat.