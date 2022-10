Orbán bejelentette: idén másodjára is lesz inflációs nyugdíjkiegészítés

De arról is beszélt a kormányfő egy friss vieóban, hogy nyugdíjprémiumot is fizetnek az időseknek.

Szombat reggel egy Facebook-videóban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a nyugdíjasok november 10. és 15. között kapják meg az inflációs nyugdíjkiegészítésüket – olvasható a Telex cikkében.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A kormányfő a videóban arra is kitért, hogy nyugdíjprémiumot is terveznek kifizetni, szintén novemberben. A videóban a "legfontosabb, nagy nemzeti célnak" nevezte a nyugdíjasok megbecsülését Orbán, beszélt arról is, hogy a Fidesz-kormány "visszaadta" a 13. havi nyugdíjat, amit "a baloldali kormányok vettek el az idősektől", majd kijelentette:

„Ahogy az idén, úgy jövőre is meg fogja kapni minden nyugdíjas a 13. havi nyugdíjat”.

A miniszterelnök a Fidesz kommunikációjának megfelelően a "brüsszeli szankciókra" fogta, hogy egész Európában nőtt az infláció, és ezzel magyarázta, hogy idén már második alkalommal fog a kormány inflációs nyugdíj-kiegészítést fizetni a nyugdíjasoknak november 10-15. között.

"A gazdasági növekedés mértékét látva úgy látom, hogy lehetőségünk lesz nyugdíjprémiumot fizetni idén is a magyar nyugdíjasoknak, amit a terveink szerint a novemberi nyugdíjjal kapnak majd kézhez”

– magyarázta.

A cikk szerint Orbán Viktor már a pénteki Kossuth-rádiós szokásos szózatában is beszélt az inflációkövető nyugdíjemelésről, mint "becsületbeli ügyről", Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy idén is lesz nyugdíjprémium.