Országos tanársztrájkot hirdetett a PDSZ október közepére

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból kirúgott tanárok ügyében szólalt meg, ebben jelentették be az országos munkabeszüntetést október 14-re, mivel egy éve pont ezen a napon jelentette be a két tanári szakszervezet a sztrájkköveteléseit, amelyeket a Fidesz-kormány azóta is ignorál.

A PDSZ a pénteken a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból kirúgott több tanár kapcsán adott ki közleményt még pénteken délután, amelyben azt is bejelentették, hogy október 14-re országos tanársztrájkot hirdetnek – írja a Telex az érdekvédelmi szervezet közleményére hivatkozva.

Fotó: Facebook/PDSZ

„Annak érdekében, hogy az oktatásban dolgozók hangot adhassanak jogos felháborodásuknak, 2022. október 14-re a folyamatba levő gördülő sztrájk részeként országos sztrájkot hirdettünk”

- olvasható a közleményben.

Október 14-én lesz pont egy éve – írja a lap –, hogy a két tanári szakszervezet (a Pedagógusok Szakszervezete, a PSZ, és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a PDSZ) megfogalmazta a sztrájkköveteléseit, melyeket másnap el is juttattak Orbán Viktor miniszterelnöknek. Mivel a hivatalos sztrájk lehetőségét jogszabályokkal gyakorlatilag lehetetlenné tette a kormány, a tanárok jó ideje folytatnak polgári engedetlenségi akciókat, hogy ezzel hívják fel a figyelmet a tanári bérek tarthatatlanságára.

Pénteken a tankerület azonban a fővárosi Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárát a polgári engedetlenségi akciók miatt bocsátotta el azonnali hatállyal.

A PDSZ az évforduló kapcsán a közleményben többek közt a következőket írta:

„egy éve alázza a kormány az óvodák, iskolák, kollégiumok, szakszolgálatok munkavállalóit azzal, hogy semmibe veszi a követeléseket, és most már tárgyalóasztalhoz sem ül le, és már törvény is rendelkezik arról, hogy az állam akadályozza a pedagógusokat a nyomásgyakorlás végső eszközének – a sztrájknak – gyakorlásában”.

Utóbbi kapcsán a szakszervezetek a strasbourgi bírósághoz fordultak – teszi hozzá a lap. A PDSZ október 5-re, az oktatás világnapjára hirdetett meg korábban munkabeszüntetést, arra kérve az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban, szakszolgálatoknál dolgozókat, hogy ezen a napon ne vegyék fel a munkát. A köz- és versenyszféra szakszervezeteit pedig arra kérték, hogy szolidaritási akciókkal álljanak melléjük.

"A pedagógusok az egy éve tartó tiltakozási sorozattal a terheik csökkentését, illetve béremelést szeretnének elérni. A kormány jövő januárra ígér egy kisebb béremelést, egyébként pedig az Európai Uniótól potenciálisan érkező helyreállítási alap forrásaiból szeretné rendezni az oktatási ágazatban dolgozók bérét.

Az alacsony fizetések, magas elvárások és elégtelen munkakörülmények miatt az országban lassan tanárhiány alakul ki, elöregszik a szakma: sok végzett pedagógus elhagyja a pályát, de a tanárnak jelentkezők száma is alacsony"

– olvasható a cikkben, amely egy másik pénteki esetre is felhívta a figyelmet: a budapesti Madách Imre Gimnázium épp aznap kérte fel a szülőket, hogy havi 8 ezer forinttal járuljanak hozzá a tanárok munkaidőn kívüli oktatási tevékenységeinek támogatásához, mivel a megélhetési nehézésgek miatt idén a tanárok több mint 10 százlaéka hagyta ott az iskolát.