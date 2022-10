Törvény még nincs róla, de már megtalálták az uniós pénzek felhasználását figyelő igazgatóság vezetőjét

A Belső Ellenőrzési és Integritási Hivatal a Miniszterelnökségen belül fogja az uniós pénzek jogszerű felhasználását figyelni, ez nem azonos az uniós pénzek felhasználását vizsgáló hatósággal.

A hvg.hu cikke szerint már meg is találta a kormány annak a Miniszterelnökségen belüli igazgatóságnak a vezetőjét, amely az uniós pénzek jogszerű felhasználását fogja figyelni.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A Belső Ellenőrzési és Integritási Hivatal – amely a lap szerint nem azonos a novemberig létrehozandó, és szintén az uniós források felhasználását vizsgáló hatósággal – élére a kormány Szele Tamást, a Miniszterelnökség eddigi főosztályvezetőjét szánja. (Az előbb említett új hatóság vezetőit pályázaton fogják kiválasztani.)

A lap szerint jövő hét kedden fogják megszavazni az miniszterelnökségi igazgatóságról szóló törvényt, amelynek a hatályba lépése után foglalhatja majd el Szele Tamás a korrupcióellenes minisztériumi szervezeti egység vezetői székét, de a megbízatását már most közzétették a Magyar Közlöny péntek esti számában.

"A kormánynak láthatóan sürgős, hogy hozzájusson az uniós pénzhez. Az Európai Unióval való megegyezést szolgáló törvényjavaslatok egyike szól arról, hogy az európai uniós források felhasználásáért felelős Navracsics Tibor miniszter munkaszervezetében Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságot hoznak létre. Mivel Navracsicsnak nincs saját minisztériuma, ezt a Miniszterelnökség szervezetén belül helyezik el.

A parlamenti ülésterv szerint minderről kedden szavaznak a képviselők, de szokatlan módon előre megjelent az igazgató ez év végéig szóló megbízásáról szóló miniszterelnöki határozat, azzal, hogy csak az igazgatóságot létrehozó törvény hatályba lépése után érvényes. A feladatot Szele Tamás kapta, aki a nyilvánosan elérhető információk szerint a Miniszterelnökség főosztályvezetője, közelebbről a társaságfelügyeleti főosztályt vezeti (nem keverendő össze az azonos nevű újságíróval – a szerk.)"

A lap szerint a kormány egy 244 paragrafusból álló rendeletet is hozott, amely a "Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről" címet viseli, ez is betudható az uniós pénzek megszerzéséért indított harcban. A jogszabály egyébként igen részletesen írja elő az eljárásokat és az összeférhetetlenségi szabályokat, és azt is megszabja, hogy az uniós források felhasználásával kapcsolatos nemzeti hatósági feladatokat Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter látja el a Miniszterelnökség segítségével, minden témában.

A kormány kedden fog szavazni az Integritás Hatóság és a Korrupcióellenes Munkacsoport felállításáról is, ráadásul már most kiírták a pályázatot arra az "alkalmassági bizottság" tagságára, amely majd az Integritás Hatóság vezetőit fogja kiválasztani. A lap szerint azonban ameddig nincs meg a törvény, addig ennek a bizottságnak nincs jogalapja, még ha a fideszes többség meg is szavazza az erről szóló rendelkezést a parlamentben, és az államfő kihirdeti azt.