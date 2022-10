Ujhelyi István kilép az MSZP-ből

Tízezer-hatszázhuszonhárom nap után nehéz döntést hozott.

Facebook-oldalán jelentette be vasárnap Ujhelyi István szocialista európai parlamenti (EP) képviselő, hogy kilép a Magyar Szocialista Pártból (MSZP) – olvasható a Telex cikkében.

Fotó: Facebook/Ujhelyi István dr.

Ujhelyi a bejegyzésében (melynek minden bekezdése úgy kezdődik, hogy "Valami összeragaszthatatlanul eltört") arról írt, hogy hosszú ideig tépelődött a nehéz döntésén, de végül meghozta azt, és tízezer-hatszázhuszonhárom nap után kilép az MSZP-ből. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem a tagoktól és a szavazóktól köszönt el, hanem „a mai MSZP mechanizmusaitól, szemellenzős jövőtlenségétől”.

A bejegyzésben kitért rá, hogy ő próbálta felrázni a pártközösséget, a tavaszi ellenzéki választási vereség után "kíméletlen őszinteséggel" vázolta föl az MSZP állapotát, de ahelyett, hogy ez megindította volna a tisztulá falát, csak "kivívtam vele néhányak intrikus haragját, ami szép lassan elfojtotta körülöttem a tiszta levegőt.”

Ujhelyi arra is kitért a bejegyzésben, hogy marad továbbra is EP-képviselő, és „a szociáldemokrácia képviselete és társadalmi erejének felvirágoztatása érdekében könnyen lehet, hogy most különváló útjaink összefutnak majd még egy közös mozgalomban”.

A Telex a cikk végén idézi az Ujhelyiről szóló wikipedia-oldalt, amely szerint az EP-képviselő 1993-ban lépett be az MSZP-be, 1994-2002 között Szegeden volt önkormányzati képviselő, 1999-től pedig a Fiatal Baloldal országos alelnöke is volt, 2000-től pedig az MSZP országos elnökségének is tagja lett. 2004-2010 között, majd 2014-2017 között a párt alelnökeként dolgozott.

2002 októberétől miniszterelnöki főtanácsadó lett, 2004-2006 között kormánymegbízott volt, 2006. július 1. és 2008 májusa között az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium turizmusért és sportfejlesztésért felelős államtitkára volt.

Ujhelyi 2002-től volt országgyűlési képviselő, 2010-2014 között az országgyűlés alelnöke is volt, 2014-től pedig az MSZP EP-képviselője.