Szerdán a Parlament előtt tüntetnek a tanárokért, a Kiscsillag is fellép

Lesz aznap délután hídfoglalós tüntetés is.

Közös tüntetést szervez október 5-re, szerdára a Tanítanék Mozgalom és a noÁr Mozgalom, a demonstráció este 7 órától indul – írja a 444.

A kép illusztráció, a PDSZ által 2022. március 19-re a Kossuth Lajos térre szervezett tüntetésen készült.

Fotó, címlapkép: MTI/Bruzák Noémi

A cikk szerint a tüntetés mellett koncertek is lesznek, fellép többek között a Kiscsillag, a Péterfy Bori & Love Band, a Mered, Funktasztikus, Agócs Márton, Molnár Áron, Damara, Szakács Gergő, Nági & Betti is.

A koncertek ingyenesek lesznek, de adománnyal lehet támogatni a tiltakozó tanárokat és magának az eseménynek a megvalósítását is. Az adományokból a polgári engedetlenségben résztvevő tanárok kieső bérét is pótolni tudják és fedezhetik a tüntetés szervezési költségeit is.

Az esemény Facebook-oldalán a szervezők azt írták, "ideje, hogy a döntéshozúk észbe kapjanak, mert nem lesz, aki holnap tanítson."

A tüntetésen beszédet mond a cikk szerint

- Nagy Ervin színész,

- Törley Katalin a Tanítanék Mozgalomtól,

- Glonczi László idei TASZ Szabad-díjas,

- Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója,

- Zeller Judit, a TASZ munkatársa,

- a Grund (a hídfoglalás szervezői),

- Walton Viki a Szülői hang képviseletében,

- a Diákok a tanárokért.

Aznapra a PDSZ is országos tanársztrájkot hirdetett, és délután 17 órától a Margit hídon lesz hídfoglalós tüntetés, ami 19 óráig tart.