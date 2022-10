Hibrid rezsimet hibrid forradalommal lehet legyőzni.

Orbán Viktor/Facebook

– kezdi legújabb posztját a független politikus. Ebben fejtegeti a jelenlegi hatalom állását: egy olyan politikai rendszerről ír, amelyben még éppen hogy nem kínoznak embereket, de más eszközökkel elérik, hogy ne lehessen megdönteni a fennálló rendszert.

A hibrid diktátorok, választási autokraták legfontosabb eszköze a propaganda, de persze számos más módszerük is van arra, hogy messziről nézve demokráciának tűnhessen egy ország úgy, hogy az ellenzéknek mégse lehessen esélye a választáson.

A kérdés, hogyan lehet egy ilyen rendszert megdönteni.

Véleménye szerint ezt az intézményt nem kell feltalálni, de ahhoz, hogy sikeres legyen, alapos tervezés szükséges. A végeredmény pedig az lesz, hogy megteremtődnek a valódi, tiszta választások feltételei.

A diktatúra erőszakot is alkalmaz, a hibrid rezsim pedig csak a diktatúra többi eszközét használja. A hibrid forradalom lényege ugyanez: a forradalom eszközei közül is szigorúan hiányzik az erőszak, de minden más eszközt felhasznál ahhoz, hogy a hatalomra nyomást gyakoroljon. A hibrid forradalomban nem folyik vér és nincs erőszak, de az igaz, hogy a résztvevők vállalnak bizonyos egzisztenciális kockázatot. (...) Ahogyan a kockázatok, a hibrid forradalom sikere is csak azon múlik, HÁNYAN vesznek részt benne