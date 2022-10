Visszakozik a kisebbik kormánypárt.

MTI/Rosta Tibor

A Vitézi Rend nevű szervezet Csongrád-Csanád, Békés megyei törzskapitányságának tagjai október 15-én emléktáblát avatnak Horthy Miklós tiszteletére Újszegeden – számolt be róla az atv.hu. A Szegeder.hu korábban arról írt, hogy ezen az avatáson Mihálffy Béla, a megye 2-es számú választókerületének KDNP-s országgyűlési képviselője is beszédet mond majd. Most azonban a KDNP állítja: a hír nem igaz.

Jözleményükben azt írták: „a hír fake news, Mihálffy Béla országgyűlési képviselő a kérdéses rendezvényen nem vesz részt”.

Botka László szegedi polgármester egyébként ellenzi a megemlékezést. A politikus hangsúlyozta, hogy mivel kormányzati épületbe tervezik az avatást, azt nem tudja megakadályozni, de mint fogalmaz, a XXI. századi, sikeres, európai Szegednek nem példaképe egyetlen vérbe fojtott és bukással végződött, hazug, XX. századi diktatúra sem.