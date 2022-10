Leszavazta a Fidesz, hogy a parlament támogassa a finnek és svédek NATO-csatlakozását

Két és fél hónapja várnak a lehetőségre, a NATO-n belül két ország nem szavazott még a csatlakozásról: Törökország és Magyarország.

A hvg.hu cikke szerint a Fidesz-kormány két és fél hónapja, július közepén nyújtotta be az országgyűlésnek azt a két törvényjavaslatot, amely megadta volna Finnországnak és Svédországnak a parlamenti támogatást a NATO-csatlakozáshoz, ám a fideszes többségű országgyűlés ezt még mindig nem vette tárgysorba.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

Az MSZP a döntés meggyorsításáért a keddi, október 4-ei ülésnap napirendjére vették volna fel a két javaslatot, ám a változtatást Kövér László házelnök saját hatáskörben elutasította. Ezután az MSZP nyílt szavazást kért a javaslatról, azt viszont már a Fidesz-KDNP-s többség szavazta le, Kövér Lászlóval együtt.

A hvg.hu kitért rá, hogy az MSZP-s társelnök Tóth Bertalan szerint csak két ország nem ratifikálta a svédek és finnek csatlakozását a NATO-hoz, Magyarország és Törökország.

Tóth a Facebook-oldalán arról írt, hogy

"Finnország és Svédország NATO-csatlakozása is azt a törekvést erősíti, hogy közösen garantáljuk a polgárok biztonságát. Az MSZP elvárja, hogy ezt erősítse a magyar kormány is. A Fidesz képviselői azonban ma nem engedték ezeknek az indítványoknak a napirendre vételét. (...) A jelenlegi honvédelmi államtitkár, Vargha Tamás és a korábbi, Németh Szilárd is így szavazott. Szégyen!"