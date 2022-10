Sokaknak nem tetszett Kövér László tegnap esti megjegyzése, mely szerint „a tisztességes pedagógusok nem a fizetésüktől teszik függővé a teljesítményüket”. Lilu saját közösségimédia-oldalán adott hangot nemtetszésének.

Ahogy arról a Blikk.hu is beszámolt, tegnap késő este a házelnök többek között a tanárokat is górcső alá vette a Hír TV-ben, ahol amellett, hogy elismerte: a tanári fizetések "le vannak maradva", kemény megjegyzést tett azokra, akik akár a polgári engedetlenséget és annak következményeit is vállalják, hogy megfelelő fizetést kapjanak.

Kijelentésére a népszerű médiaszemélyiség a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában reagált:

"Na igen… gyerekeket fáradhatatlanul tanítani, nevelni, ápolni a lelküket (nincs nagyobb felelősség), miközben arra gondolnak, hogy a saját gyerekeiknek miből adnak enni, itt nincs összefüggés… Te ..."

– reagált Kövér mondatára, majd így folytatta:

"Hogy meri azt sugallni, hogy az a tanár, aki csak normális, élhető életre vágyik, minimális megbecsültségre, és küzd érte, az nem tisztességes? Hogy meri? És hát ez a szó tőle… pfff…"

– zárta gondolatait Lilu.