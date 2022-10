Novemberre elfogyhat a gázolaj Magyarországon

A jelenlegi energiapiaci körülmények miatt novemberre akár gázolajhiány is kialakulhat – vélekedett lapunk megkeresésére Vecsey Sarolta, a Shell Hungary Magyarországért és Szlovéniáért felelős mobilitási igazgatója.

Sok ipari fogyasztó ugyanis elkezdett átállni a gázról a hasonló fűtőértékű, de – még piaci áron is – olcsóbb dízelre – írja a Népszava.

A Magyarországon 193 töltőállomást üzemeltető, brit hátterű energiamulti az „árstop” tavaly november közepi bevezetése óta hangsúlyozza, hogy az intézkedés piaci nehézségeket okoz. Így nem örültek és nem számítottak a hatósági tarifák október eleji meghosszabbítására sem.

A döntés nem segítette a kínálatot a megnövekedett igényekhez igazítani – fogalmazott az igazgató. Így a kutakon előfordulhat hiány a hatósági áras termékekből.

Arra a kérdésünkre, hogy ilyen körülmények között fontolgatják-e a távozást a magyar piacról, úgy fogalmazott, hosszú távon terveznek, amit az is bizonyít, hogy magyarországi jelenlétük egész 1925-ig tekint vissza. De elkötelezettek a szintén hosszú távú szemléletet igénylő zöld „energiaátmenet” mellett is. Ennek kapcsán emlékeztetett minapi bejelentésükre, hogy 2025-ig száz Tescónál alakítanak ki elektromos töltőhelyeket és bővítik kávézóhálózatukat is. Érveiket érdekképviseletükön, a Magyar Ásványolaj Szövetségen (MÁSZ) keresztül fejtik ki a kormány előtt.