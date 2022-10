Munkacsoportot hozott létre a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) és a Zöld Követ Egyesület, ami a repohár, azaz a rendezvénykörnyezetben használt erős falú újrahasználható pohár visszaváltásával kapcsolatos visszásságokra keres önszabályozó piaci megoldást.

Fotó: Zöld Követ Egyesület

Az első szakmai egyeztetésen elhangzottak szerint a jelenlegi rendszer átláthatatlan, így egy olyan új folyamatot kell kialakítani, amelynek végén a fogyasztó visszakaphatja a betétdíjat. A résztvevők felhívták a figyelmet az ingyenes, vagy eldobható megoldások környezetszennyező kockázatára is. A témában hamarosan fogyasztói felmérés indul, melynek eredménye mentén a repohár munkacsoport szakmai ajánláscsomagot állít majd össze.

Egy új, fenntartható és igazságosabb repohár rendszerben a környezet védelme és a fogyasztók alapvető igényei kiemelten fontosak – hangzott el a BKIK és Zöld Követ Egyesület repohár munkacsoportjának első szakmai egyeztetésén. A fórumon a két házigazda mellett a Greencup, a Cup Revolution, a Hanaplast, a Rakun Dobozközösség, a Mastercard, a Zöldövezet Társulás, a Sziget, valamint a „STOP Repohár Token!” elnevezésű Facebook csoportot képviselő magánszemélyek vettek részt.

A repoharak használatát meghatározó jogszabályok mielőbbi módosítása a fórum résztvevői szerint azért is szükséges, mert 2023. január 1-től a szabályozás már nem engedi az egyszerhasználatos műanyag poharak használatát. Ráadásul a betétdíj alkalmazását szabályozó 209/2005-ös rendelet is számos helyen elavult, 2023 júniusától a PET palackok és alumínium dobozok is betétdíjassá válnak. A résztvevők szerint mindemellett a letéti díjas, újrahasználható repoharak az eldobható, egyutas műanyagpoharakhoz képest környezettudatos megoldást jelentenek, támogatva így a körforgásos rendszer kialakítását.

Fontos ugyanakkor, hogy a fogyasztók eldönthessék, hogy visszaadják vagy megtartják a poharukat, de mindenképp lehetőséget kell biztosítani a pénzért való visszaváltásra, melyre készpénzes és kártyás fizetés esetén is adottak a technikai feltételek. Egy új rendszer szempontjából fontos ugyanakkor, hogy az egyik helyszínen eladott repoharat ne lehessen úgy máshol pénzre váltani, hogy a kiadási helyen nyereséget, a visszaváltási helyen pedig veszteséget jelent. Emellett ügyelni kell arra, hogy a poharakkal ne lehessen visszaélni, ezért a tokenhasználat mellett is szólnak érvek.

A BKIK és a Zöld Követ Egyesület által idén augusztusban kezdeményezett repohár munkacsoport szeptember 15-én tartotta első egyeztetését. A szakmai munkához továbbra is lehet csatlakozni, az érdeklődők jelentkezését a [email protected] email címen várják. A témában hamarosan elinduló fogyasztói magatartást és elvárásokat elemző felmérés eredményeit a munkacsoport beépíti átfogó szakmai ajánláscsomagjába, melyet a jogalkotóval is megoszt majd.