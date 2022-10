A 24.hu tényfeltáró cikke szerint eltűnt egy több tízmillió lőszer gyártására alkalmas gyártósor Magyarországról

Eltűnt egy évente 25 millió lőszer gyártására alkalmas gépsor Magyarországról – ezzel a címmel közölt terjedelmes cikket a 24.hu. A sztori elég kacifántos, ezért érdemes az egészet elolvasni- szemlézi a 444.hu.

Szóval a miskolci székhelyű Borsodi Általános Gépgyár Kft.-ről (BSGÉP) van szó, amelyről a 24.hu tényfeltárása többek között annyit tudott meg, hogy érdeklődött a cégszerzés iránt Balajti László, a titkosszolgálatok egykori vezetője, illetve Pintér Sándor jobbkeze, Tasnádi László is tárgyalt az ügyben. Végül a több más tranzakcióban is érdekelt – többek között a Dunaferrnél is felbukkanó – Mikó István lett a befutó, legalábbis ő azt állítja, hogy megvette Jurij Shabajkin orosz vállalkozó üzletrészét, és ezzel beszállt a BSGÉP-be.

Fotó: 123RF.com

A jelen helyzet előzménye, hogy Mikó – állítása szerint – megvette a kitoloncolt orosz vállalkozó üzletrészét a cégben, ezt viszont a kisebbségi tulajdonos, Papp Csaba nem fogadja el, ezért Mikó perre vitte az ügyet.

Az eljárás során sejlett fel, hogy az ügy már nem is a tulajdonszerzés körül forog, hanem a cégben levő vagyonelemek – főként a lőszergyártő gépsor – megszerzése a tét. Mivel minden ilyen tranzakció nemzetbiztonsági felügyeletet is kap, ezért több állami szerven is végigment az ügy, s végül kiderült, hogy noha a BSGÉP felajánlott az államnak a hadiipari gépsort, az kézen-közön eltűnt.

A bírósági perek anyagából azt lehet kihámozni, hogy tovább kavarodott a helyzet: a Pénzügyminisztérium szerint a lőszergyártó visszakerült a gépsort szállító országba, azaz Törökországba, a török illetékesek viszont azt közölték, hogy náluk nincs – írja a 24.hu.

Ha a céges perben végül Papp Csabának adnának igazat, a vállalkozás többségi tulajdona és a két kamionnyi rakományt jelentő gyártósor feletti rendelkezés is visszaszállna az orosz többségi tulajdonosra, Jurij Shabajkinra. Ez a fordulat újabb nemzetbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket nyitna meg.