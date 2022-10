Ingyen bérletet kapnak a megfenyegetett tanárok egy újpesti konditeremben

Ingyen sportolási lehetőséget, „Tanítanék Fitness Bérletet” kínál a megfenyegetett tanároknak egy újpesti konditerem.

A konditerem tulajdonosa állította: a „Tanítanék Fitness Bérletet” csak akkor fogják kivezetni, ha az oktatás helyzete megoldódik. Emellett más hazai edzőtermeket is arra buzdított, hogy csatlakozzanak a szolidaritási akcióhoz.

Mélységesen elkeserítőnek tartjuk azt, amit a tanárokkal tesznek, az egyébként is rendkívül alacsony és megalázó bér mellé most még azt a lelki terhet is el kell viselniük, hogy bármelyik pillanatban kirúghatják őket. Mi a magunk módján szeretnénk őket egy picit kárpótolni