Kölcsey igazgatója a kirúgásokról: brutális, kegyetlen

Szombaton éjjel osztotta meg újabb gondolatait kollégáinak a tankerület általi kirúgásáról Fazekas Csaba, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója.

A tanárok melletti szolidaritási tüntetés és koncert résztvevői Budapesten, a Kossuth téren 2022. október 5-én. A Tanítanék Mozgalom és a noÁr Mozgalom közös demonstrációján az oktatás megmentéséért, a fiatalok jövőjéért, az oktatásban dolgozók megbecsüléséért és a sztrájk jogáért álltak ki a résztvevők. MTI/Illyés Tibor

Mint a 24.hu idézi, az intézményvezető a Facebookon azt írja:

A gimnázium igazgatója a posztját így folytatta:

Az iskolában 34 éve dolgozó és 6 hónappal a nyugdíjazás előtt álló kolléganő rendkívüli felmentése kegyetlen, embertelen dolog volt szerintem. Mi, tanárok, nem szoktunk a ballagás előtti hónapokban kizárni diákot az iskolából, akkor sem, ha súlyosan megszegi a házirendet. Mert tudjuk, hogy az érintett szabályszegése a mi kudarcunk is. Ilyesmin is el lehet gondolkodni. És azon is, hogy az igazságszolgáltatásnak, a bírói gyakorlatnak is fontos eleme a mérlegelés.