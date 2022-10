Lódarazsak támadtak meg egy házaspárt, életveszélybe került a feleség, a légimentőket is be kellett vetni

Az életveszélyes állapotba került férfi felesége az Országos Mentőszolgálat életmentő applikációja segítségével határozta meg a pontos helyzetüket, miközben folyamatosan telefonvonalban volt a mentésirányítóval.

Fotó: pixabay.com

A Magyar Légimentők számoltak be egy súlyos darázstámadásról, aminek során szükség volt a segítségükre:

"Lódarazsak támadtak meg egy túrázó házaspárt. A középkorú férfit több csípés is érte, nem sokkal később súlyos allergiás tünetek jelentkeztek nála. A felesége az Országos Mentőszolgálat életmentő applikációja segítségével határozta meg a pontos helyzetüket, miközben folyamatosan telefonvonalban maradt a mentésirányító bajtársunkkal is. Az gyorsan kiderült, hogy a helyszín mentőautóval nem megközelíthető, ezért a tapasztalt mentésirányítók több irányból is indítottak esetkocsit és egy mentőgépkocsit, miközben riasztották a miskolci mentőhelikoptert is."