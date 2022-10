Megoldást sürget a DK a szolnoki szülészeten és az egészségügy egészében

A szolnoki Hetényi Géza Kórházban az orvos- és ápolóhiány miatt a szülő nőket csak hétfőn és szerdán fogadják, egyéb napokon Budapestre vagy Debrecenre küldik őket – mondta Ráczné Földi Judit, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökségi tagja vasárnapi online sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, pártja szerint nemcsak a szolnoki kórház esetében, hanem a teljes egészségügyben megoldásra van szükség.

Fotó: pixabay.com

Azt mondta, miközben riasztó orvos- és ápolóhiányról, sorozatosan leálló osztályokról jönnek a hírek, Pintér Sándor belügyminiszter segítségnyújtás helyett szakmai egyeztetések nélkül nyúl hozzá az egészségügyhöz, és alakítja azt át – írja az MTI.

Ráczné Földi Judit szerint egy felelős kormány belátná: itt az ideje annak, hogy szakembereket keressenek, "Orbánék" ehelyett egy rendőr kezébe adják az ágazatot.

Megjegyezte: nem csak Szolnokon van baj a szülészeti ellátással, korábban arról is kapott információt, hogy Mohácson bezárt a szülészet és a mintegy 50 kilométerre levő Pécsre kell menniük a szülő nőknek, valamint arról is, hogy egyes térségekben már az alapellátás is bizonytalan.

Címlapkép: pixabay.com