Ahogy korábban megírtuk, Orbán Viktor pár napja csatlakozott a Twitterhez, és egyből jó barátját, Trumpot kereste, akiről köztudott, hogy letiltotta őt a közösségi hálózat. Orbán posztjára David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete reagált.

Orbán Viktor hétfőn indította el Twitter-oldalát. Havasi Bertalan, a magyar kormányfő sajtófőnöke még aznap egy közleményben arról adott hírt, hogy „elsősorban a nemzetközi közvélemény tájékoztatására” bővítették Orbán Viktor portfólióját. „Szabadságharcos, férj, apa, nagyapa, Magyarország miniszterelnöke” – e szavakkal jellemezte magát Twitter-oldalán a kormányfő. Negyedik bejegyzését jó barátjának, Donald Trump korábbi amerikai elnöknek szánta, amelyhez egy ismert ponyvaregényes mémet is csatolt.

– írta tweetjében Orbán Viktor, aki egy travoltás mémet is megosztott.

After my first day on Twitter, there’s one question on my mind. Where is my good friend, @realDonaldTrump? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh