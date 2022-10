Ezt üzente Orbán Viktor egykori iskolája

Ahogy arról korábban beszámoltunk, közleményt adott ki a miniszterelnök egykori iskolája október elején, amelyben arról is írtak, hogy ha nem lesz változás, az oktatás össze fog omlani. Most a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolánál is élőlánccal tiltakoztak.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A miniszterelnök egy tavalyi videójában beszélt arról, hogy ebben az iskolában töltötte diákéveit, amelyek élete legszebb évei voltak.

Amikor elmegyek a gimnázium épülete mellett mindig elérzékenyülök egy kicsit, mert hálával gondolok a tanáraimra, akik megpróbáltak belőlem embert faragni

- fogalmazott akkor Orbán Viktor.

A 444.hu látogatott el az intézményhez.

A péntek reggeli élőlánc egyik megkérdezett tagja nem sok reményt fűzött ahhoz, hogy a tiltakozások valódi eredményre vezetnek, ennek ellenére nem látja értelmetlennek a tiltakozást.

Úgy véli, ez az egyetlen eszközük, hogy szolidaritást ébresszenek a társadalomban A pedagógus havonta nettó 235 ezer forintot keres, nettó 400 ezernél már el tudná engedni a pluszmunkát. Szerinte a kormány azért szűkíti a tiltakozást a bérkérdésre, hogy letörje a szolidaritást.

Ha létrejön a megállapodás az Európai Bizottsággal, eddig nem látott mértékű béremelés jöhet a pedagógusoknak

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten. Gulyás azt mondta, a megállapodással 2025-re elérhető az a cél, hogy a diplomás átlagbér 80 százalékát keressék a pedagógusok. Jövőre csaknem 21, majd 25, 2025-ben pedig 29-30 százalékos lehet a béremelés

Az egyik tanár szerint, amíg feltételes módban van, addig komolytalan, nem érti, miért kell ehhez megvárni az uniós pénzeket, miért nem lehet állami forrásból finanszírozni.

Egy harmadik pedagógus a lap munkatársának úgy kommentálta a bejelentést: